В НАБУ отмечают, что в целом с начала широкомасштабной агрессии со стороны РФ против Украины усилиями НАБУ и САП Вооруженным силам Украины передано более 1,1 млрд грн средств и имущества.

В январе этого года на нужды Вооруженных сил Украины было передано около 30 млн грн, которые были изъяты у народного депутата Украины III-VIII созывов Николая Мартыненко, который подозревается в получении неправомерной выгоды и отмывании средств.

"В январе 2023 года Вооруженные cилы Украины получили дополнительно 785 тыс. долл. США и 650 тыс. грн (около 30 млн грн в эквиваленте по официальному курсу НБУ) благодаря усилиям НАБУ и САП. Это средства, изъятые у бывшего народного депутата Украины, председателя Комитета Верховной Рады по вопросам ТЭК, которого антикоррупционные органы подозревают в получении неправомерной выгоды от чешской компании с российскими корнями", - говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как отмечается, по ходатайству САП и детективов НАБУ, ВАКС рассмотрел и удовлетворил ходатайство о снятии ареста с этих средств в целях последующего направления их на усиление обороноспособности государства.

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В НАБУ отмечают, что в целом с начала широкомасштабной агрессии со стороны РФ против Украины усилиями НАБУ и САП Вооруженным силам Украины передано более 1,1 млрд грн средств и имущества.

Дело депутата Мартыненко: подробности

В конце июля 2022 года в САП сообщили, что народному депутату Украины III - VIII созывов, экс-председателю Комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности сообщено о подозрении в получении более 311 тыс. евро взятки и отмывании средств.

Следствие установило, что в июле 2014 года бывший депутат получил от руководства чешской компании "SKODA JS a.s. (входит в холдинг "Объединенные машиностроительные заводы", который принадлежит российскому "Газпромбанку") неправомерную выгоду в сумме более 311 тыс. евро за содействии интересам указанной чешской компании и продвижение ее интересов в Украине.

В частности речь идет о взаимоотношениях компании "SKODA JS a.s. с госпредприятиями "НАЭК "Энергоатом" и "Чернобыльская АЭС", с которыми компания имела контракты на поставку оборудования и по которым возник риск несовершения оплаты со стороны украинских контрагентов.

Полученные на расчетный счет кипрской компании средства в дальнейшем были легализованы через еще одну компанию, бенефициарным владельцем которой является экс-председатель Комитета ВРУ, а полученные средства в 2014-2015 годах использованы на собственные нужды подозреваемого.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о Николае Мартыненко.