Кравчук назвал глобальной задачей мир на Донбассе.

Так называемый "план совместных шагов", предложенный украинской стороной в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, может стать предпосылкой для встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Такое мнение высказал глава украинской делегации на минских переговорах Леонид Кравчук в интервью ТСН.

"Я сказал, что это является, среди прочего, предпосылкой. А сам план имеет более широкую задачу - обеспечение достижения мира на Донбассе. Это глобальная задача для нас. Но в этом перечне задач, которые будут решаться по пути к этой великой цели, конечно, есть задача провести встречу в Берлине на самом высоком уровне. Где-то на днях должна состояться через видеоконференцию встреча политических советников. На этой встрече, думаю, уже окончательно решится, будет встреча на самом высоком уровне в этом году, или нет", - сказал он.

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По словам Кравчука, Украина, предложив такой план, открывает дорогу к проведению "нормандской" встречи.

"Но захотят ли наши оппоненты ... Я их так мягко называю, а на самом деле оппонент у нас один, один агрессор - Россия. Захочет ли она в данном случае поддержать эту идеологию? Я думаю, что время пришло", - добавил он.

План действий по Донбассу

План действий по Донбассу анонсировал офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи советников лидеров "нормандской четверки".

5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.

По словам Леонида Кравчука, проведение выборов на оккупированной части Донбасса - не главная цель, принципиальный вопрос нового плана действий по Донбассу - контроль Украины над границей с Россией.

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Автор: Юрий Годован