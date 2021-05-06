По словам руководителя ОП, эта встреча пройдет в очном формате.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что встреча советников лидеров «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция и Россия) может произойти в мае.

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Как сообщает пресс-служба ОП, об этом он сказал после встречи президента Украины Владимира Зеленского с государственным секретарем США Энтони Блинкеном сегодня в Киеве.

«Руководитель Офиса главы государства сообщил, что следующая встреча политических советников лидеров государств — участников «нормандского формата» может состояться в мае и пройти в очном формате», - говорится в сообщении.

Что предшествовало

19 апреля в формате видеоконференции состоялась очередная встреча политических советников лидеров стран - участниц "нормандского формата".

После встречи Ермак заявил, что советники лидеров стран «нормандской четверки» договорились работать над согласованием кластеров для выполнения Минских соглашений.

Ранее руководитель ОП заявил, что Украина, Германия и Франция разработали четкий план по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, и ожидают его согласования со стороны РФ.

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Автор: Константин Гончаров