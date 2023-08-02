Он отметил, что мечтает о Европе, "которая использует свои огромные таланты для урегулирования конфликтов".

Папа Римский Франциск выразил сомнение в том, что страны Запада выбрали правильное направление для установления мира в Украине.

Такое заявление Франциск сделал в Португалии, сообщает Vatican News. "С глубокой любовью к Европе... мы могли бы спросить ее: "Куда ты плывешь, если не показываешь миру пути мира, креативные пути для того, чтобы положить конец войне в Украине..?", - сказал Франциск.

Он отметил, что мечтает о Европе, "которая использует свои огромные таланты для решения конфликтов".

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Папа Римский осудил рост вложений в выпуск оружия, поскольку это влечет за собой "истощению образования, здравоохранения и благосостояния".

Напоним, несколько дней назад Папа Римский Франциск призвал РФ возобновить действие Черноморской зерновой сделки.

Папа Римский Франциск и война в Украине

Поначалу Папа Римский активно призывал стороны конфликта к диалогу. Чаша его весов никак не могла склониться в правильную сторону. И даже после зверств россиян в Буче Папа заявил, что российские солдаты не могут быть такими жестокими. Однако позже на Франциска снизошло прозрение и он понял, какие вещи творят оккупанты на украинской земле. После этого он предлагал себя в качестве посредника на переговорах между Украиной и РФ.

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