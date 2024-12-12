По словам аналитика, войну в Украине сравнивают с "корейским сценарием", ведь обе стороны истощаются и наступает усталость.

После завершения Корейской войны Южная Корея получила гарантии безопасности со стороны США, поэтому это является залогом того, что конфликт не начнется снова. Украина таких гарантий не имеет, однако есть опыт "заморозки" войны в 2015 году. Об этом рассказал аналитик Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Максим Яли в интервью УНИАН, отвечая на вопрос, какие плюсы и минусы "корейского сценария" окончания войны для Украины.

"На стороне Южной Кореи воевали Соединенные Штаты и затем был привлечен контингент ООН. Мы воюем в одиночку. Если проводить параллели, то тогда война закончилась через три года и ключевых причин было сразу несколько: смерть Сталина и то, что население Соединенных Штатов, которое несло основное бремя, в том числе потому, что был там и контингент американских войск, устало. Эту усталость мы наблюдаем и среди наших партнеров, и среди граждан США", - отметил эксперт.

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По его словам, среди возможных "плюсов" можно выделить то, что этот конфликт не был возобновлен уже 70 лет с момента "заморозки", ведь Южная Корея имеет договорные гарантии безопасности от США.

"У нас таких гарантий нет, но есть опыт "заморозки" конфликта в 2015 году, тоже по линии соприкосновения. Без гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов прежде всего все договоренности были нарушены в 2022 году", - отметил Яли.

Аналитик подчеркнул, что в 80-х годах Южная Корея стала настоящей демократией, ведь до этого там были автократические режимы.

"Там существенно развилась экономика и Южная Корея стала одним из так называемых юго-восточных экономических "тигров", наиболее развитых экономик мира, которая входит в топ-20 самых мощных экономик. Конечно, есть очевидный фактор и плюс - "заморозка" конфликта прекращает гибель людей. В условиях войны Украины с Россией - это самый большой плюс", - считает эксперт.

Яли добавил, что из минусов такого сценария для Украины является то, что отсутствуют гарантии безопасности, о чем и пытается договориться украинская власть, чтобы эта война не была возобновлена снова.

"Кроме того, это будет означать потерю контроля, невозвращение этих территорий на длительное время. Если смотреть на Южную Корею, то когда-то тоже все считали, что со временем все территории вернутся. Но мы видим, что между представителями Южной и Северной Корей уже закрепились изменения даже на физиологическом уровне, хотя этнос якобы один. Таким образом существует неопределенность относительно возвращения территорий", - отметил он.

По мнению эксперта, чтобы параллели были большими и все совпало, как с корейским сценарием, нужна также смерть российского диктатора Владимира Путина.

"Но, в любом случае, каждый конфликт - он отдельный, никогда не повторяется. Есть, конечно, закономерности развития конфликтов, международных отношений. А сравнивают все с "корейским сценарием" потому, что обе стороны истощаются, наступает усталость, есть мало ресурсов и невозможность решить задачу, победить военным путем. Однако не факт, что Путин так думает. Наоборот, та информация, которая есть, - тот же Орбан, когда посещал и Киев, и Москву, - он говорил, что и Зеленский, и Путин считают, что время играет им на руку. Неизвестно, как оно есть на самом деле. Есть, конечно, определенные сигналы, что и Россия готова пойти на уступки и на "заморозку" конфликта, но пока те условия, которые она выдвигает, не являются приемлемыми для Украины", - сказал Яли.

Также у аналитика спросили, что даст Украине "корейский сценарий" - "спасение" или "преступление", на что он ответил:

"Есть такое выражение: "Всегда может быть хуже". В жизни. И когда речь идет о войне, это выражение еще более уместно. Необходимо трезво оценивать потенциалы: и военные, и человеческие. И все может быть хуже и для Украины при определенных условиях. Скажем, берем последнее интервью Дональда Трампа NBC, которое он дал уже после посещения Парижа. Его спросили: "Планируете ли вы уменьшать военную помощь Украине?", - "Наверное", - ответил он", - напомнил эксперт.

По его словам, это означает, что той помощи, которую нам сейчас оказывают, не хватает даже для того, чтобы стабилизировать линию фронта и не позволить оккупантам захватывать новые территории.

"Истощенность украинской армии - известный фактор, проблемы с мобилизацией - известный фактор, недостаточность ракет, систем ПРО, чтобы купировать все эти вызовы, - известный фактор. То, что не будут поступать инвестиции международных компаний, бизнес сюда не придет, - это известный фактор. То, что наша экономика не может развиваться на всю мощность, - так же объективный фактор. И ситуация для Украины не улучшается, к большому сожалению. Не дай бог мы потеряем помощь со стороны Соединенных Штатов - тогда все может стать гораздо хуже для нас", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что также стоит учесть фактор нестабильности в странах ЕС, ведь в Германии состоятся новые выборы, а рейтинги президента Франции Эммануэля Макрона, который является одним из наших главных партнеров, упали.

"Кроме того, и в европейских государствах та же усталость - и она растет. А нам надо бороться с одной из самых мощных военных держав. Можно провести параллели не с Корейской войной, а с войной вокруг Карабаха, когда Азербайджан потерял тоже 20% своей территории, - даже сопоставимо в процентном отношении. Но спустя почти 30 лет накопил силы, развил свой военно-промышленный комплекс и отвоевал эти территории. И сейчас уже с позиции силы выступает", - отметил аналитик.

Яли подытожил, что сейчас стоит вопрос того, как Украина использует это время:

"Перезапустить экономику, провести выборы, чтобы власть полностью была легитимной и не было вопросов со стороны наших западных партнеров... И эта передышка так же нужна и Украине".

Война в Украине - последние новости

Ранее военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке заявил, что сейчас все больше территории Украины попадает под российскую оккупацию. По его словам, это руины и маленькие села, однако "с точки зрения символической ценности это показывает российской аудитории через государственную пропаганду, а также украинской аудитории, что никто сейчас не может думать об освобождении".

В то же время заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что Россия может скоро снова использовать "Орешник" для удара по Украине. В то же время она не назвала точной даты, когда это может произойти.

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