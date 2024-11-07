В то же время, Украина не собирается идти на уступки Путину и именно Украина будет решать, что не должно быть на повестке дня для завершения войны.

Пока еще не известно, какими будут конкретные шаги победителя президентской гонки в США Дональда Трампа.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время выступления на саммите Европейского политического сообщества.

"Вчера я говорил с президентом Трампом, как и многие из вас. Это был хороший, продуктивный разговор. Конечно, мы еще не можем знать, какими будут его конкретные действия. Но надеемся, что Америка станет сильнее. Именно такая Америка нужна Европе. А сильная Европа - это то, что нужно Америке. Это та связь между союзниками, которую следует ценить и которую нельзя потерять", - отметил Зеленский.

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Глава государств подчеркнул, перед всеми есть много вызовов.

"Со времени нашей последней встречи в этом формате произошла значительная эскалация российской войны. И именно Россия вызвала эту эскалацию. Северная Корея сейчас, по сути, ведет войну в Европе. Северокорейские солдаты пытаются убивать наших людей на европейской земле", - сказал Зеленский.

В частности, как напомнил президент Украины, со времени июльского саммита Европейского политического сообщества, который тогда состоялся в Великобритании, было много разговоров о необходимости поддаться российскому диктатору Владимиру Путину, отступить, пойти на какие-то "уступки".

"И некоторые из присутствующих здесь решительно выступали за то, чтобы Украина пошла на "уступки" перед Путиным. Это неприемлемо для Украины и самоубийством для всей Европы. А что же дальше? Должна ли Европа искать благосклонности Ким Чен Ына в надежде, что он тоже даст Европе покой? Ни один сильный лидер, благодаря которому была построена объединенная, сильная и мирная Европа, не мог бы даже представить себе такого. Но концепция "мир благодаря силе" уже не раз доказывала свою реалистичность и эффективность. Сейчас она необходима снова", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что не должно быть иллюзий, потому что проявлением слабости или торговлей какими-то европейскими позициями или статусом какой-то европейской страны можно купить справедливый мир. "Это просто так не работает. Мир - это вознаграждение только для сильных. Поэтому альтернативы сильной Европе нет. А для силы важно единство", - отметил президент.

Он добавил, что Россия начала войну не потому, что ей нужно больше территории.

"Россия имеет больше земли, чем кто-либо. Она хотела глобальной власти, сначала - контроля над Украиной, а затем - над всеми вами, как это было когда-то при советском или имперском правлении. Будапешт помнит, как выглядят советские танки. Украинские города не забудут российские бомбы. И так же, как Будапешт, каждый город в Украине и все наши страны заслуживают безопасности и мира", - подчеркнул Зеленский.

Также он благодарит всех за поддержку Украины и нашего народа.

"Мы защищаемся не от российских слов, а от российских нападений. Поэтому нам нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах. Объятия с Путиным не помогут. Некоторые из вас обнимаются с ним уже 20 лет, и все становится только хуже. Он думает только о войнах и не изменится. Только давлением можно его сдержать", - отмечает Зеленский.

По его словам, совместными усилиями удалось построить четкую дипломатическую систему, способную подтолкнуть Россию к справедливому миру. Большинство представленных на сегодняшнем саммите стран присоединились к этой работе для эффективной дипломатии. В частности, на тематических конференциях уже обсужден каждый пункт Формулы мира, в том числе относительно ядерной безопасности, продовольственной безопасности, энергетики, возвращения заключенных и депортированных в Украину, и полного соблюдения международного права, и многое другое.

"Нам надо подтолкнуть Россию к этому. И справедливый мир станет нашей общей победой. План победы у вас на столе. Поэтому Украина первой предложила изменить нашу общую стратегию для достижения - и как можно быстрее - справедливого мира", - сказал Зеленский.

Кроме того, он подчеркнул, что эта война происходит на украинской земле.

"Украина благодарна за всю поддержку со стороны наших партнеров, мы открыты к любым конструктивным идеям ради достижения справедливого мира для нашей страны. Но именно Украина должна решать, что должно быть, а чего не должно быть на повестке дня для завершения этой войны", - констатирует глава государства.

Подробнее о разговоре Зеленского и Трампа

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский во время телефонного разговора поздравил выдвиженца от Республиканской партии Дональда Трампа с исторической и убедительной победой на выборах президента США.

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