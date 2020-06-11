Нардепы захотели раньше заканчивать пленарные заседания

Предлагается установить, что заседание продолжается с 10:00 до 15:00 (в пятницу - до 16:00) с перерывом с 12:00 до 12:30.

В ВР зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Регламент Рады относительно графика проведения пленарных заседаний (№ 3608), которым предлагается сократить время проведения пленарных заседаний.

Текст законопроекта размещен на сайте Верховной Раде.

Его авторами являются народные депутаты, представляющие все фракции и группы, а также внефракционные депутаты.

Законопроектом предлагается установить, что в неделю, отведенную для пленарных заседаний, если не принято (ad hoc) иного решения Верховной Рады, пленарное заседание продолжается с 10:00 до 15:00 (в пятницу - до 16:00) с перерывом с 12:00 до 12:30.

Понедельник и время после окончания пленарных заседаний отводятся для самостоятельной работы народных депутатов, связанной с осуществлением депутатских полномочий, а в случае необходимости - проведения заседаний комитетов, временных специальных комиссий и временных следственных комиссий, фракций и групп.

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В действующем положении установлено, что во вторник и четверг недели, отведенной для пленарных заседаний, если не принято иное решение ВР, в течение дня проводятся два заседания: утреннее - с 10:00 до 14:00 с перерывом с 12:00 до 12:30 и вечернее - с 16:00 до 18:00. В среду и пятницу проводятся только утренние заседания. Вторая половина среды отводится для работы народных депутатов в комитетах, временных специальных комиссиях и временных следственных комиссиях, фракциях. Понедельник и вторая половина пятницы отводятся для самостоятельной работы народных депутатов, связанной с осуществлением депутатских полномочий.

Законопроектом также предлагается установить, что ВР может принять решение об одноразовом изменении продолжительности пленарного заседания. Решение о продлении пленарного заседания после 15:00 (в пятницу - после 16:00) более чем на 15 минут принимается ВР на этом пленарном заседании до перерыва с 12:00 до 12:30.

В дни проведения пленарных заседаний еженедельно в пятницу с 10:00 до 11:00 отводится время для вопросов членам Кабинета министров (Час вопросов к правительству), с 14:00 до окончания пленарного заседания отводится время для сжатых (до трех минут) оглашения запросов и принятия решений о поддержке и направлении запросов, обсуждения ответов на запросы при участии руководителей и должностных лиц государственных органов (кроме органов судебной власти), органов местного самоуправления, которые отвечают на запросы и вопросы народных депутатов, а также для выступлений депутатов "по разным вопросам".

В начале каждого пленарного заседания Аппарат ВР подает председательствующему на пленарном заседании список народных депутатов, отсутствующих на пленарном заседании Верховной Рады.

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Также планируется установить, что решение ВР по проектам законов, постановлений, других актов Верховной Рады принимаются только по вопросам, включенным в повестку дня пленарного заседания до перерыва с 12:00 до 12:30 (в действующем положении - включенных в повестку дня пленарных заседаний до начала пленарного заседания).

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, его принятие "будет способствовать рациональному использованию рабочего времени в пленарные недели, в частности общее время работы парламента в пленарном режиме увеличится с 18 до 19 часов в пленарную неделю".

"Проведение заседаний комитетов в пленарные недели можно будет спланировать на разные дни, что позволит народным депутатам более эффективно представлять свои законодательные инициативы на заседаниях комитетов, в состав которых они не входят", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Регламент ВР относительно противодействия злоупотреблениям правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры (№1043), которым вводится особая процедура рассмотрения законопроектов с большим количеством поправок.

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