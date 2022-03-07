Кулеба призвал Путина встретиться с Зеленским.

Украина хочет прямых переговоров между Владимиром Зеленским и Путиным.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире информационного телемарафона.

"Наш президент ничего не боится, в том числе прямой встречи с Путиным. Если Путин тоже не боится, пусть приходит на встречу, пусть садятся и говорят", - заявил глава МИД.

Он также подтвердил, что на 10 марта планируется его встреча с российским министром Сергеем Лавровым.

Ранее с призывом о двусторонней встрече к Путину неоднократно обращался Владимир Зеленский.

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