Зеленский настаивает на встрече с Путиным / фото ОП
Украина хочет прямых переговоров между Владимиром Зеленским и Путиным.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире информационного телемарафона.
"Наш президент ничего не боится, в том числе прямой встречи с Путиным. Если Путин тоже не боится, пусть приходит на встречу, пусть садятся и говорят", - заявил глава МИД.
Он также подтвердил, что на 10 марта планируется его встреча с российским министром Сергеем Лавровым.
Ранее с призывом о двусторонней встрече к Путину неоднократно обращался Владимир Зеленский.