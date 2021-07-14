Сейчас в Украине продолжается расследование по более чем 19 тыс. преступлений, связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации и совершенных в условиях вооруженного конфликта.

На совместном совещании руководителей правоохранительных органов государства, генпрокурора Ирины Венедиктовой, главы Нацполиции Украины Игоря Клименко и главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова подписали постановление о создании специализированных подразделений по расследованию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины.

Эти подразделения будут организованы в составе центральных аппаратов СБУ и Нацполиции Украины, а также их региональных и территориальных органов в Донецкой и Луганской областях. Эти подразделения будут напрямую работать с Департаментом надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора и соответствующими управлениями в Донецкой и Луганской областных прокуратурах.

Читайте такжеВенедиктова в Одесской области провела оперативное совещание с руководителями прокуратур по усилению борьбы с контрабандойКак подчеркнула генеральный прокурор, специализация позволит повысить эффективность расследования и улучшить его качество. Отмечается, что сейчас лишь четверть уголовных производств относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, направлены в суд. Только около 20 касаются нарушения законов и обычаев войны.

"На недостатки расследования Украиной военных преступлений и преступлений против человечности указывал Украине прокурор Международного уголовного суда в отчете за 2020 год. Эффективное же уголовное преследование за самые тяжкие преступления, в том числе против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, является обязанностью Украины в соответствии с ее международными обязательствами", - заявила Венедиктова.

Руководители ведомств договорились до конца лета решить вопрос создания следственных подразделений и после этого обеспечить передачу к ним материалов уголовных производств относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Также будет организовано проведение тренингов для прокуроров и следователей, специализирующихся на расследовании преступлений этой категории, ведь здесь важно владение нормами применения международного гуманитарного и международного уголовного права.

Сейчас в Украине продолжается расследование в отношении более 19 тысяч преступлений, связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации и совершенных в условиях вооруженного конфликта. Всего с 2014 года их зарегистрировано более 30 тысяч. За шесть последних лет завершено расследование и направлено в суд более 6,5 тысяч уголовных производств. Уже в текущем году в отношении более 500 уголовных правонарушений этой категории обвинительные акты направлены в суд.

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Автор: Иван Бойко