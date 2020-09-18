В Верховной Раде объявлено о создании нового межфракционного объединения «Киев без Кличко». Инициатором создания стал народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский, который и организовал сбор подписей среди коллег.

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В документе, датированным 17 сентября, говорится, что целью создания объединения является защита прав киевлян, борьба с коррупционными схемами, решение экономических, экологических и социальных проблем Киева.

Сопредседателями объединения «Киев без Кличко» стали кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук, Александр Дубинский, глава партии Александр Корниенко и Александр Качура.

Подписи под документом состоянию на 17 сентября поставили около 20 депутатов. Сбор подписей продолжается. Действующий мэр столицы Виталий Кличко пока никак не прокомментировал инициативу депутатов.

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Автор: УНИАН