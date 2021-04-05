Сообщение посвящено работе украинского офицера в штабе Сухопутных войск Альянса.

Украина стала первой страной-партнером НАТО, принявшей участие в работе Сил быстрого реагирования альянса.

Читайте такжеЗеленский рассчитывает на поддержку союзников по НАТО в предоставлении ПДЧ

Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте Объединенного командования ОСВ НАТО (LANDCOM). Сообщения об этом обнародованы на английском и украинском языках.

"Украина является ценным партнером Альянса как один из шести наших партнеров по расширенным возможностям, и в настоящее время в штабе LANDCOM работает один украинский офицер", - отмечается в сообщении.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров