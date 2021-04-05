В штабе сухопутных сил НАТО LANDCOM работает один украинский офицер / Twitter-NATO Allied Land Command
Украина стала первой страной-партнером НАТО, принявшей участие в работе Сил быстрого реагирования альянса.
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Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте Объединенного командования ОСВ НАТО (LANDCOM). Сообщения об этом обнародованы на английском и украинском языках.
"Украина является ценным партнером Альянса как один из шести наших партнеров по расширенным возможностям, и в настоящее время в штабе LANDCOM работает один украинский офицер", - отмечается в сообщении.
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