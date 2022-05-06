Раньше были проблемы с его экстрадицией, потому что было трудно доказать подрывные последствия действий пропагандиста.

Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив считает, что решение об экстрадиции пророссийского блогера Анатолия Шария из Испании в Украину будет принято.

Об этом он сказал в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.

"Ситуация будет развиваться однозначно. Его экстрадируют в Украину", - сказал Андрусив.

Он пояснил, что раньше были проблемы с таким экстрадированием, потому что очень трудно было доказать подрывные последствия действий блогера.

"То есть он говорил какие-то вещи, писал какие-то вещи, но мы не могли сказать, что эти вещи приводят к какой-то трагедии. Теперь у нас есть доказательство - это война. И, собственно, он один из факторов, который стимулировал эту войну. Поэтому я убежден на 100%, что решение о его экстрадиции будет принято, а здесь мы его уже встретим", - сказал Андросов.

Как сообщал УНИАН, 4 мая Шария задержали в Испании. Сегодня, 5 мая, испанские СМИ сообщили, что суд отпустил его под подписку о невыезде.

В начале 2021 года СБУ объявила пророссийскому блогеру Шарию, который живет в Испании, о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

По данным следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере и действовал по заказу иностранных структур.

В августе 2021 года СНБО ввел санкции против супругов Ольги и Анатолия Шария и тещи блогера Аллы Бондаренко.

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