11 мая Виктору Медведчуку подписали подозрение в совершении государственной измены.

В Кремле заявили, что народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, которого в Украине подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму, не обращался за политическим убежищем в России.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Насколько мы знаем из сообщений СМИ, сам Медведчук находится в Украине и не за каким политическим убежищем ни к кому не обращался», - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, будет ли Кремль реагировать на уголовное преследование Медведчука, например, предоставит ли ему политическое убежище.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Москва не собирается вмешиваться в эти процессы – «это внутренние дело Украины».

При этом, добавил Песков, Кремль наблюдает за ситуаций «самым тщательным образом». «Мы хотели бы убедиться, что за этим делом не стоит какое-то преследование по политическим мотивам, какая-то кампанейщина, которая связана исключительно с желанием избавиться от политических конкурентов. Это было бы недопустимо с точки зрения современного государства, это было бы недопустимо с точки зрения духа и буквы демократии», - отметил Песков.

На уточняющий вопрос УНИАН, разделяют ли в Кремле мнение, что Медведчук является пророссийским политиком, и если это так, будет ли Россия оказывать ему помощь, Песков ответил: «Он не обращался ни за какой помощью, и вряд ли Россия ему может оказать какую-то помощь на фоне того преследования, которое имеет место быть. Это первое. Второе, все-таки мы убеждены, что он является проукраинским политиком, он является украинским политиком, только, в отличие от многих остальных политиков в Украине, он придерживается точки зрения о необходимости нормализации и поддержания на должном уровне отношений между Украиной и РФ».

Санкции и подозрение для Медведчука

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции применены к Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции накладываются на все имущество и активы, которые есть в подчинении Медведчука и его жены.

По данным секретаря СНБО Алексея Данилова, СБУ расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма) УК. К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала сообщение о подозрении Медведчуку и Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Им объявлено подозрения по трем эпизодам: в отношении незаконной передаче РФ газового месторождения, передачи российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну, - в отношении скрытого военного подразделения Вооруженных сил Украины и проведения подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Позже в СБУ уточнили, что устанавливают местонахождение Медведчука. Козак, по данным следствия, находится в России.

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Автор: Роман Цимбалюк