В Днепре силовики обыскали чиновников мэрии из-за махинаций с рекламой за бюджетные средства (фото)

Правоохранители расследуют производство о предоставлении рекламных услуг по освещению деятельности Днепровского городского совета.

В Днепре 19 июня в рамках уголовного производства, начатого по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами горсовета во время проведения государственных закупок, правоохранителями был проведен ряд обысков в офисных помещениях коммунального предприятия горсовета, одного из местных средств массовой информации, офисах, квартирах и автомобилях фигурантов дела.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на информацию прокуратуры области. В частности, в ходе обысков были изъяты деньги, носители информации, документация, ключи электронной цифровой подписи физических лиц-предпринимателей и их печати.

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"По данным следствия, коммунальным предприятием Днепровского городского совета проведены тендерные закупки по предоставлению рекламных и маркетинговых услуг (освещение деятельности городского совета, его исполнительных органов, должностных лиц и депутатов через средства массовой информации) на сумму свыше 130 млн грн. Победителями тендеров стали посредники - восемь физических лиц-предпринимателей (имеющих признаки фиктивности), с которыми заключены договоры на предоставление указанных услуг. При этом коммунальное предприятие имеет штат сотрудников, которые фактически и выполняют эти работы. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются причастные к преступлению лица", - говорится в сообщении.

В свою очередь, как стало известно ТСН из собственных источников, речь идет об уголовном производстве в отношении предоставления рекламных услуг по освещению деятельности Днепровского городского совета, его исполнительных органов, должностных лиц и депутатов через средства массовой информации, что нанесло существенный вред государственным интересам, чем повлекли тяжкие последствия.

В частности в производстве речь идет об учредителе ООО "Рекламное Агентство "Медиа-Эксперт" Железневе А.В., который якобы является организатором преступной схемы. 19 июня в его машине и квартире также прошел обыск. Во время обыска были изъяты документы, деньги, а также "черновые записи", которые указывают на причастность Железнева А.В. к совершению уголовного правонарушения, по которому осуществляется досудебное расследование.

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Кроме этого, было выяснено, что Железнев А.В. пользовался адвокатскими услугами адвоката Бутманова Максима Викторовича, который якобы помогал скрывать вещественные доказательства, в том числе: "черновые записи", деньги, полученные преступным путем, документы и магнитные носители информации, подтверждающие преступную деятельность Железнева А.В.

В документе говорится о том, что у адвоката Бутманова Н.В. в ходе обыска было обнаружено 190 000 долларов США, которые Железньов А.В. получил "от преступной схемы при освещении деятельности Днепровского городского совета, его исполнительных органов, должностных лиц и депутатов через средства массовой информации".

В пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области сообщили, что поскольку продолжается расследование, они не могут или подтвердить, или опровергнуть причастность вышеуказанных лиц к делу.

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"Фамилии фигурантов дела мы не будем ни подтверждать, ни опровергать, поскольку, если производство такое, о котором идет речь, то оно не находится в той стадии, когда можно разглашать личные данные. Что касается уголовного производства начатого по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами лиц горсовета и другими лицами, то информация по этому поводу 19 июня была размещена на сайте прокуратуры, поскольку именно в пятницу в рамках уголовного производства был проведен ряд обысков в коммунальных предприятиях городского совета и других субъектов хозяйствования, в частности в обществе с ограниченной ответственностью (ООО)", - рассказали в пресс-службе.

В прокуратуре также добавили, что досудебное расследование продолжается, однако сообщений о подозрении никому еще не вручали: "Досудебное расследование продолжается, правоохранительными органами проведен ряд обысков, в результате которых изъята документация о тендерных закупках, печати и других вещах, которые касаются расследования. Однако ни одному человеку сообщение по подозрения не вручалось".

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