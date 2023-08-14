По информации армянских СМИ, трагедия произошла на озере Севан.

В Армении погиб и. о. посла Украины Александр Сенченко, возглавлявший украинскую дипломатическую миссию в стране. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины.

"Министерство иностранных дел Украины с глубокой печалью сообщает о трагической смерти 13 августа 2023 года опытного и высококвалифицированного дипломата, временного поверенного по делам Украины в Республике Армения Александра Анатольевича Сенченко", - говорится в сообщении.

Ранее о гибели мужчины в озере Севан сообщали армянские СМИ со ссылкой на службу спасения Армении.

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Сообщалось, что 13 августа в 20:17 в 25 метрах от берега спасатели, дежурившие на пляже Севана, заметили исчезновение гражданина, плававшего в озере.

"Спасатели бросились на помощь, вытащили гражданина из воды. Прибывшая Бригада "скорой помощи" констатировала смерть мужчины", - сообщали СМИ.

Тогда СМИ, ссылаясь на местного корреспондента, сообщили, что погибший является советником посла Украины в Армении.

Александр Сенченко - что о нем известно

По информации МИД, Александр Сенченко начал свою работу в МИД в 2003 году, работал на различных должностях в аппарате Министерства в Первом территориальном управлении, Департаменте евроатлантничного сотрудничества и новых вызовов, Департаменте секретариата министра и Шестом территориальном управлении, а также дипломатических учреждениях Украины в РФ, Азербайджанской Республике и Республике Армения

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