Президент отметил, что готовится большая интеграция Украины во внутренний рынок Евросоюза.

Президент Украины Владимир Зеленский замечает, что существует понимание того, что начать переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе можно в этом году.

Глава государства напомнил, что 3 февраля в Киеве состоялся очередной саммит Украина - Европейский Союз.

"Мы имеем достаточно конкретные договоренности с нашими партнерами о том, как Украина станет еще ближе с Европейским Союзом", - сказал он в своем видеообращении.

Он подчеркнул, что Украина идет к своей цели.

"Мы сохранили украинскую свободу, мы защищаем ценности Украины, и мы достигнем целей нашего государства. Европейских целей нашего государства. Сегодня очень чувствовалась уверенность в этом во время саммита. Мы говорили и говорим уже как участники европейского сообщества. И работаем, чтобы зафиксировать это де-юре", - сказал президент.

Зеленский рассказал, о чем конкретно сегодня удалось договориться.

"Есть понимание, что начать переговоры о членстве Украины в ЕС можно в этом году. Есть понимание партнерами также и того, что в этом году должны, как и в прошлом году, неизменно усиливать оборонную поддержку нашего государства и давление на Россию, в частности санкционное давление", - сказал глава государства.

Он добавил, что сегодня обсуждался и десятый санкционный пакет Евросоюза, который сейчас готовится. "Есть наши предложения по этому пакету - сегодня мы их озвучили партнерам", - рассказал Зеленский.

Кроме того, обсуждались изменения в институтуциях Украины, которые проводятся, и которые наша страна еще готовится осуществить. "Обсудили финансовое сотрудничество. Конечно, обсудили восстановление инфраструктуры, и в первую очередь - социальной и энергетической", - добавил глава государства.

Также обсуждалась реализация Fast Recovery Plan. "Я благодарю Еврокомиссию за решение о миллиарде евро, который будет направлен именно на Fast Recovery", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что готовится большая интеграция Украины во внутренний рынок ЕС - это "большие доходы украинских компаний, больше производство и рабочие места в нашей стране; это доходы государственного и местных бюджетов". "То есть это то, что делает Украину реально крепче", - сказал президент.

Зеленский также отметил, что он уже отчитывался о различных договоренностях по украинской формуле мира.

"Это конкретные десять пунктов, реализация которых точно позволит восстановить нашу территориальную целостность и безопасность не только Украины, но и всей Европы, и международный правопорядок. То есть восстановить все то, что разрушает агрессия России. Сегодня ЕС официально поддержал украинскую формулу мира. Это зафиксировано в итоговом заявлении саммита. И мы договорились о конкретной помощи со стороны ЕС в реализации нашей формулы мира", - подчеркнул глава государства.

Он назвал это весомым дипломатическим достижением. "И мы делаем все, чтобы агрессия России стала самоубийственной для нее", - сказал Зеленский.

Украина в ЕС - последние новости

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, во время саммита Украина – ЕС, который проходил в Киеве 3 февраля, был одобрен план действий по дальнейшей интеграции секторов украинской экономики в общий рынок Европейского Союза.

"Одним из важных достижений саммита стал прогресс в вопросе интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза. Мы одобрили план приоритетных действий на 2023-2024 годы. Его реализация сделает Украину де-факто членом Евросоюза на уровне секторов экономики – промышленность, аграрный сектор, энергетика, цифровые услуги, транспорт, финансовая сфера, таможня", - сказал он.

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