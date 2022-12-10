В вопросе военнопленных МККК не делает все то, что он может.

У Международного комитета Красного Креста (МККК) есть доступ не более чем к 15% украинцев, находящихся в плену РФ.

Такую оценку в эфире телеканала FREEДОМ озвучил вице-президент Общества Красного Креста Украины Павел Розенко. Он подчеркнул, что организация пока не делает все, что может.

"МККК не делает то, что он может: его функции и возможности значительно больше. Но необходимо понимать, что функции и возможности МККК зависят от того, насколько та или иная страна выполняет Женевские конвенции, а именно конвенции в отношении военнопленных", – сказал Розенко.

Видео дня

По его словам, у МККК, в отличие от региональной организации в Украине, есть мандат по решению вопросов в отношении военнопленных, условий их содержания и обмена. В то же время сейчас у организация есть доступ к очень незначительному количеству удерживаемых в плену украинцев.

"Несмотря на последние заявления МККК, что они получают доступ к военнопленным, к сожалению, по моей оценке у МККК есть доступ не более чем к 15% украинцев, которые находятся в плену на территории Российской Федерации или временно оккупированной территории. Может ли Международный комитет Красного Креста быть более эффективным и получать больший доступ к военнопленным? Все зависит от позиции Российской Федерации, и того, насколько есть общее давление на РФ со стороны Украины", – добавил Розенко.

Вице-президент подчеркнул, что Украина сегодня полностью открыта к сотрудничеству с МККК, предоставляется полный доступ к российским военнопленным. То, что такой доступ не предоставляет РФ, является проявлением того, страна-агрессор грубо нарушает условия и Женевской конвенции по обращению с военнопленными и условия уставных документов Организации Объединенных Наций, подчеркнул Розенко.

Украинцы в российском плену

По состоянию на конец сентября, по официальным сообщениям, в российском плену находились 2,5 тысячи украинцев. Это и военные (в частности, женщины-военнослужащие), и гражданские. Несколько сотен человек удалось вернуть в Украину во время обменов.

По словам украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, по состоянию на 10 декабря в колонии на территории временно оккупированной Еленовки содержатся 150 украинских пленных.

Россия блокирует доступ представителей международных организаций к украинцам, находящимся в плену. Ранее МККК заявила, что "разделяет разочарование" от того, что у нее нет доступа к украинских военнопленным. А в Офисе президента Украины отмечали, что не видят готовности МККК работать над защитой украинских пленных.

8 декабря Международный Комитет Красного Креста заявил, что получил доступ к украинцам, взятым россиянами в плен. Якобы на прошлой неделе был один двухдневный визит к украинским военнопленным, а на этой неделе — еще один. Но украинская сторона не знает, каких именно украинских пленных, удерживаемых в РФ, посетили представители Международного комитета Красного Креста, и пытается самостоятельно получить подтверждение этого визита.

Вас также могут заинтересовать новости: