Решение Совета ЕС поддержали также Албания, Северная Македония, Норвегия и Грузия.

Украина и четыре других страны-партнера Европейского Союза готовы присоединиться к Евросоюзу и продлить еще на один год "крымские санкции" в отношении России.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

Кроме Украины, решение поддерживают страны-кандидаты на вступление в ЕС Албания и Северная Македония, член Европейской экономической зоны и Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, а также участница программы "Восточного партнерства" Грузия.

Читайте такжеЕвросоюз призвал ООН ввести санкции против России за оккупацию Крыма"Они обеспечат соответствие своей национальной политики решению Совета ЕС. Европейский союз принимает к сведению и приветствует это обязательство", — отметили в Брюсселе.

21 июня 2021 года Совет ЕС принял решение, которым продлил санкции, наложенные на Россию в связи с незаконной оккупацией Крымского полуострова, еще на год — до 23 июня 2022 года.

Санкции ЕС против России из-за Крыма

Впервые санкции были введены в июне 2014 года в ответ на попытки подорвать территориальную целостность Украины, а затем ЕС постоянно продлевал их силу на год.

Меры включают запрет импорта продукции, происходящей из Крыма в страны Евросоюза, инвестирования и капиталовложений в предприятия на оккупированном полуострове.

Также запрещен экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям, в том числе тех, которые касаются разведки природных ресурсов, добычи нефти, газа и полезных ископаемых.

Кроме того, гражданам ЕС или зарегистрированным в ЕС компаниям нельзя покупать недвижимость или предприятия в Крыму, финансировать крымские компании или поставлять им свои услуги. Осуществление туристических услуг тоже запрещено.

Другие меры ЕС, реализованные в ответ на кризис в Украине, включают экономические санкции, направленные на конкретные секторы российской экономики, и индивидуальные ограничительные меры.

Автор: Станислав Кожемякин