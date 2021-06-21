Европейский совет в очередной раз подчеркнул, что ЕС не признает аннексии Крыма и Севастополя.

Евросоюз еще на год - до 23 июня 2022 года - продлил действие санкций против России, введенных за оккупацию Крыма.

Такое решение принял Европейский совет, говорится на сайте организации.

"Сегодня Совет решил продлить санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, на следующий год - до 23 июня 2022 года", – говорится в сообщении, обнародованном сегодня на официальном сайте ЕС.

Санкциями ограничен импорт в Евросоюз товаров, происходящих из Крыма или Севастополя, а также установлен запрет на инвестиции и капиталовложения в Крым.

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Также запрещен экспорт из ЕС на оккупированный полуостров определенных товаров и технологий, которые могут использоваться в транспортной, энергетической отраслях, в телекоммуникационной сфере или для разведки и добычи полезных ископаемых.

Европейский совет в очередной раз подчеркнул, что ЕС не признает аннексии Крыма и Севастополя и продолжает осуждать это нарушение международного права.

Как сообщал УНИАН, впервые санкции были введены в июне 2014 года в ответ на попытки подорвать территориальную целостность Украины, а затем постоянно продлевал их силу на год. Другие меры ЕС, реализованные в ответ на кризис в Украине, включают экономические санкции, направленные на конкретные секторы российской экономики, и индивидуальные ограничительные меры.

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Автор: Анна Нагорная