Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

Журналисты подсанкционных телеканалов соратника кума Путина Тараса Козака не смогут освещать работу Рады из парламента, потому что у них забрали аккредитацию.

Об этом в Facebook сообщил депутат от "Голоса" Роман Лозинский.

Читайте такжеТранслировал Азарова: Нацсовет проверит телеканал "НАШ"

Лозинский назвал это решением вполне справедливым, поскольку сотрудники этих СМИ занимались не журналистикой, а подрывной деятельностью.

Депутат пояснил, что еще на прошлой неделе подал соответствующее обращение спикеру и главе аппарата Рады с требованием лишить подсанкционных каналов аккредитации.

Санкции против Козака и его телеканалов: что известно

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne.

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. В то же время эти телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

4 февраля стало известно, что два человека в Верховном суде обжаловали указ президента о блокировании телеканалов NewsOne, 112 Украина и ZIK.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН