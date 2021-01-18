В частности, это военная помощь Украине, активное привлечение США к урегулированию ситуации на Донбассе и деоккупации Крыма, экономическое сотрудничество, борьба с коррупцией.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква назвал ряд приоритетных направлений сотрудничества Украины с администрацией новоизбранного президента США Джо Байдена.

Об этом Жовква сообщил в интервью ТСН.иа.

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«Прежде всего, это поддержка США территориальной целостности и суверенитета Украины, учитывая военную помощь. Помните, насколько этот вопрос всегда был важным всех американских администраций. Мы можем говорить только языком фактов. В очередном оборонном бюджете, который был одобрен обеими палатами уже после преодоления вето еще действующего президента Трампа, предусмотрены те же объемы военной помощи. А что еще важнее - увеличение финансирования на поставку летального вооружения в Украине», - отметил он.

Жовква отметил, что военная помощь имеет большое значение, и выразил надежду, что этот приоритет останется на повестке дня и для администрации демократов.

В Офисе президента вторым приоритетом назвали активное вовлечение США в процесс урегулирования ситуации на Донбассе и деоккупации Крыма. «Мы можем здесь долго говорить о форматах этого вовлечения, формах, определении должностей и тому подобном. Но полностью могу заметить, что этот вопрос будет на радаре новой демократической администрации. Нет оснований в этом сомневаться», - добавил он.

Жовква также отметил, что экономический блок будет оставаться одним из приоритетных в повестке дня двусторонних отношений Украины и США.

«Нам нужно, несмотря на пандемию, наращивать товарооборот. У нас был неплохой товарооборот до коронавируса - 6 млрд долларов. Но сейчас, очевидно, он уменьшается. Надо, чтобы мы продолжили реализацию тех же проектов, которые мы уже имеем. И сразу приходит в голову энергетика. Мы с вами уже говорили о LNG. Надо посмотреть, что есть в этой теме, насколько она должна остаться приоритетной, чтобы энергетическая независимость Украины также гарантировалась со стороны США. Аграрная сфера - традиционная для наших отношений. Новые сферы, как IT, искусственный интеллект, об этом можно говорить», - рассказал он.

Заместитель руководителя Офиса президента, среди прочего, также выделил приоритетной в отношениях с США борьбу с коррупцией. «Здесь мы действительно будем союзниками президента Байдена в проведении антикоррупционных мер в Украине. Президент Зеленский здесь точно лучший собеседник для президента США, если речь идет об Украине. Это, наверное, основные приоритеты. Но здесь могут быть и другие, дополнительные. У нас много институтов относительно сотрудничества с США, которые, очевидно, надо обновить. Например, Комиссия стратегического партнерства. Возможно, ее надо обновить, возможно, провести очередное заседание, возможно, повысить уровень. То есть будем об этом говорить. У нас готовится стратегический документ, назовем это дорожной картой (отношений между Украиной и США - УНИАН). Мы готовы ее представить при соответствующих контактах», - подчеркнул он.

Избрание Байдена президентом США

7 января Конгресс США официально утвердил демократа Джо Байдена на посту следующего президента США, которую политик должен занять 20 января. Байден набрал более 270 утвержденных Конгрессом голосов выборщиков.

6 января совместное заседание обеих палат Конгресса, во время которого должны были быть утверждены итоги голосования в Коллегии выборщиков, было прервано из-за массовых беспорядков на Капитолийском холме, устроены тысячами сторонников Трампа. Агрессивно настроенные протестующие ворвались в здание Конгресса, полиции пришлось эвакуировать законодателей. Сообщается, что во время беспорядков погибли не менее четырех человек. Для наведения порядка в Капитолий была направлена Национальная гвардия США.

Церемония вступления Джо Байдена на должность пройдет при усиленных мерах безопасности. Кроме тысяч полицейских будут задействованы более 20 тысяч солдат Национальной гвардии.

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Автор: Андрей Василюк