Таким образом, состояние Петра Порошенко за время войны возросло до более чем 1 миллиарда долларов.

Лидер самой богатой парламентской фракции Петр Порошенко всего за два месяца лета обогатился еще на более чем 38 миллионов гривен. Соответствующая информация опубликована в Едином государственном реестре деклараций на портале Национального агентства по предотвращению коррупции.

Согласно поданным в июне и июле декларациям, Петр Порошенко стал богаче более чем на 38 миллионов 200 тысяч гривен.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Порошенко инвестировал 156 миллионов гривен, собранных украинцами для его фонда на поддержку ВСУ, в облигации через свой банк, заработав на этом 50 миллионов гривен необлагаемой налогом прибыли.

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Также, согласно аналитическому отчету YouControl, депутаты от партии "Европейская солидарность", которых в парламенте всего 27 из 401, во время войны обогатились на сумму больше, чем все остальные депутаты вместе взятые.

Кроме того, в 2022 году лидер фракции "Европейская солидарность" обогатился в 20 раз больше, чем до войны, задекларировав около 1,5 млрд грн заработков. Таким образом, Порошенко вошел в тройку самых богатых олигархов страны. В 2023 году по сравнению с 2022 годом состояние Порошенко выросло на 224 миллиона долларов и составляет почти 1 миллиард долларов.

Как сообщалось, донаты, собранные с украинцев на ВСУ, фонд Порошенко и близкая к нему ОО "Справа громад" потратили на залоги подозреваемым по уголовным делам и для заработка на купли-продажи государственных облигаций.

Также, по сообщениям СМИ со ссылкой на НАПК, "Европейская солидарность" Петра Порошенко вывела из бюджета Украины на свой счет 35 миллионов гривен. Средства первоначально предназначались для финансирования политических партий, но были присвоены политсилой Порошенко благодаря схеме с покупкой государственных облигаций.