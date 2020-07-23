Татьяна Плачкова потребовала от президента остановить экологическую катастрофу в Одессе

4 июля Зеленский обещал помочь в эвакуации танкера и привлечь к ответственности всех причастных к возникновению аварии.

20 июля было последним сроком, когда танкер DELFI должны были убрать с берега Одессы силами судовладельца. Но этот срок истек в очередной раз. А танкер по-прежнему на берегу. Об этом напомнила народный депутат от "ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ" Татьяна Плачкова в своем депутатском обращении к Президенту Украины.

Во время визита в Одессу 4 июля Зеленский обещал помочь в эвакуации танкера «DELFI» и привлечь к ответственности всех причастных к возникновению аварии судна, и тех, кто 8 месяцев халатно бездействовал в ликвидации ее последствий.

«Надеюсь, что за его словами последуют реальные действия», - отметила Плачкова на своей странице в Facebook.

Она также процитировала слова Президента, сказанные им во время посещения Одессы. «Если 20 июля судно не будет поднято, этим займемся мы», - сказал Зеленский.

«Господин Президент, выполните свое обещание, потому что экологическая катастрофа в разгар туристического сезона в крупнейшем туристическом городе Украины продолжается», – заявила Плачкова.

Политик напомнила, что танкер-бункеровщик оказался на мели в районе пляжа «Дельфин» в Одессе в результате аварии, произошедшей 22 ноября 2019 года. За все время с начала аварийного события как народный депутат она уделила огромное внимание развитию ситуации и действиям всех органов власти, которые должны были реагировать на нарушения и проводить работы для ликвидации последствий кораблекрушения и поднятия затонувшего судна.

Также, несмотря на публичные заявления Генерального прокурора Украины о взятии этого вопроса на личный контроль, нет информации о состоянии досудебного расследования по факту этого аварийного морского события.

Немаловажно и то, что по информации Службы безопасности Украины, танкер «DELFI» может быть причастен к противоправному перемещению горюче-смазочных материалов с уклонением от уплаты таможенных платежей. Однако меры Государственной пограничной службой Украины относительно задержки указанного судна и его конвоирования в ближайший порт или иной соответствующий пункт, как это предусмотрено законодательством, не применялись.

Под давлением общественности 21 июля 2020 г. Администрация морских портов Украины сделала заявление, что у подрядной организации, привлеченной судовладельцем, отсутствуют достаточные силы и средства для успешного завершения данной операции, и дело не в том, что попытка поднять судно 18 июля была неудачной. «АМПУ» обратилась к капитану порта Одесса о необходимости отказа в очередном продлении срока подъема танкера, в случае поступления от судовладельца соответствующего обращения.

«Однако, длительное игнорирование проблемы со стороны ГП «АМПУ» не добавляет уверенности в успешности и реалистичности их намерений по подъему и удаления судна», - написала Плачкова в обращении к Президенту.

Кроме того, она опубликовала видео, где зафиксировано, что 22 июля, как и днями ранее, с «DELFI» продолжается выток нефтепродуктов.

«Меня сложно обвинить в любви к правительству, но сегодня согласна с премьером, который заявил об очевидных манипуляциях и неспособности решить проблему на местном уровне», – отметила политик, комментируя поручение Премьер-министра Министру инфраструктуры Украины, данное по прошествии 8 месяцев с момента аварии.

В своем депутатском обращении к Гаранту Конституции народный депутат еще раз акцентировала внимание на необходимости вмешаться в ситуацию с многомесячным бездействием должностных лиц, а также задействовать специалистов и силы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и специалистов других служб уже общегосударственного уровня для завершения работ по подъему и удалению танкера «DELFI».

«Это общая боль одесситов, прочувствуйте её вместе с нами. Ведь Вы – гарант наших прав», – резюмировала Татьяна Плачкова.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram