На днях Супрун опубликовала "последний пост в Facebook", в котором сказала, что украинцы - непобедимы.

Экс-исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун покинула страну и улетела в США.

Об этом "Стране" заявил глава Ассоциации психиатров Украины, директор Украинско-американского бюро защиты прав человека Семен Глузман.

"По моей информации, сегодня Супрун улетела в США. Непонятно - на время или "с концами". Если учесть ее "подготовительную работу", можно предположить второй вариант", - сказал Глузман.

По его словам, Супрун была назначена в своем время на пост исполняющим обязанности главы Минздрава по инициативе президента Петра Порошенко.

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"Но она же появилась в Украине не просто так. Ее Порошенко "добровольно" назначил, что мне лично подтверждал экс-генпрокурор Луценко и американские дипломаты. Следовательно, и заинтересованных в ее отбытии из Украины нужно искать в том же окружении", - заявил он.

Ульяна Супрун: что было раньше

Заместителем министра здравоохранения Украины, а также и.о. министра Ульяну Супрун назначили в июле 2016 года. На этом посту она была до 29 августа 2019 года, после чего сформировалось новое правительство и она с заместителями написали заявление об увольнении.

Кабинет министров во время заседания 4 сентября 2019 года уволил с должности по собственному желанию и. о. главы Минздрава и первую замминистра здравоохранения Ульяну Супрун.

После завершения работы в министерстве здравоохранения Супрун продолжала общественную деятельность в сфере медицины и вела популярный Фейсбук-блог, где давала советы по здоровью и развенчивала мифы вокруг болезней и методов их лечения.

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Автор: УНИАН