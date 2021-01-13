Экс-президент Петр Порошенко с семьей был замечен в аэропорту города Гуаякиль (Эквадор).

Фотографии разместил телеграм-канал "Карточный офис", пишет "Корреспондент".

Раньше этот источник писал о том, что Порошенко с семьей проводит отпуск на Галапагосских островах, арендовав на условиях анонимности яхту-люкс Archimedes. Яхта считается одной из самых дорогих в своем классе, стоимость аренды в месяц обходится около 350 тысяч долларов, а цена самой яхты составляет 75 млн фунтов.

"Отдыхает Петр Алексеевич всей семьей, на борту кроме команды вместе с Порошенко находится еще 9 человек. После того как местные журналисты вечером подошли к яхте и попросили аудиенции у Петра Алексеевича, борт поднял якорь и ушел в неизвестном направлении несмотря на то, что по правилам в позднее время яхта должна оставаться на якоре", - сообщал канал.

После публикации пресс-служба Порошенко выступала с опровержениями, но местным журналистам удалось снять всех членов семьи пятого президента в аэропорту города Гуаякиль уже перед посадкой в самолет.

"Что примечательно, самолет которым семья вылетела из Эквадора, не должен был совершать посадку в Гуаякиль, а должен был лететь в Амстердам через Панаму. Самолет, однако, посадили в Гуаякиль через час после взлета из аэропорта города Кито аргументируя посадку срочной необходимостью дезинфекции борта", - сообщает телеграм-канал.

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Автор: УНИАН