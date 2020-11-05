Такая ситуация сложилась из-за того, что был подан альтернативный законопроект.

Законопроект о восстановлении нормы е-декларирования, отмененной Конституционным судом, будет рассматриваться уже на следующей пленарной неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале объявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Он отметил, что в понедельник почти все депутатские фракции и группы достигли единой позиции относительно законопроекта о возобновлении действия отдельных положений закона "О предотвращении коррупции» и Уголовного кодекса Украины (№ 4304).

"Но по непонятным для меня причинам вчера, после того, как был рассмотрен этот документ и была достигнута позиция, что этот документ будет рассматриваться в зале сегодня, после того, как профильный комитет его рассмотрел и предложил Верховной Раде принять его за основу и в целом , один из наших коллег Александр Дубинский внес альтернативный законопроект - 4304-1", - сказал Разумков.

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Он добавил, что не будет комментировать это действие, и отметил, что парламент не нарушает законы.

"Мы сегодня не можем рассмотреть этот закон, потому что нет заключения комитета ... Я думаю, что мы сейчас сократим сроки и рассмотрим этот законопроект на следующей пленарной неделе. С другим пакетом законопроектов, которые также важны для Верховной Рады, для урегулирования этого кризиса", - заявил председатель ВР.

Разумков поставил на голосование предложение о сокращении наполовину сроков подготовки к первому чтению законопроектов № 4304 и № 4304-1.

За это решение проголосовали 292 народных депутата из 352 зарегистрированных в сессионном зале.

После голосования ряд депутатов в своих выступлениях выразили возмущение ситуацией, и подчеркнули необходимость срочного рассмотрения этого вопроса, а не откладывания его на потом.

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Восстановление е-декларирования: что известно

2 ноября в ВР был зарегистрирован законопроект, которым предлагается восстановить нормы о е-декларировании, которые были отменены Конституционным судом. Авторами проекта закона "О возобновлении действия отдельных положений закона "О предовращении коррупции» и Уголовного кодекса Украины" (№ 4304) являются Разумков и члены разных фракций парламента, в частности "Европейская солидарность", "Голос" и "Слуга народа".

В пояснительной записке сказано, что 27 октября Конституционный суд принял решение № 13-р/2020, которым признаны неконституционными ряд норм законодательства по электронному декларированию. В связи с этим возникли существенные законодательные пробелы, в частности в части регулирования деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и функционирования Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. "Такое положение антикоррупционного законодательства не способствует обеспечению выполнения Украиной международно-правовых обязательств в сфере предотвращения коррупции", - говорится в записке.

Законопроектом предусмотрено внесение изменений в закон "О предупреждении коррупции», которыми предлагается восстановить права НАПК, в частности предоставить право получать в установленном законом порядке по письменным запросам от государственных органов, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, субъектов хозяйствования независимо от формы собственности и их должностных лиц, граждан и их объединений информацию, в том числе с ограниченным доступом, необходимую для выполнения возложенных на него задач; иметь непосредственный автоматизированный доступ к информационно-телекоммуникационным и справочным системам, реестрам, банкам данных, в том числе содержащих информацию с ограниченным доступом, держателем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления, пользоваться государственными, в том числе, правительственными , средствами связи и коммуникаций, сетями специальной связи и другими техническими средствами; вести учет и обнародование деклараций; осуществлять их контроль и проверку; осуществлять мониторинг образа жизни относительно субъектов на которых распространяется действие закона № 1700.

Авторы законопроекта предлагают поручить правительству разработать законопроект об особенностях правовых и организационных основ функционирования системы предотвращения коррупции в отношении судей, а также механизма привлечения их к ответственности, учитывая правовую позицию КСУ.

Законопроект Дубинского: что известно

В своем комментарии по кризису, возникшему вокруг КСУ, Дубинский заявил, что будет настаивать на четком выполнении Конституции, потому не подписывался под политическим заявлением депутатов о том, что судьи КСУ должны уйти в отставку.

Политик напомнил, что, согласно Конституции, решения КСУ являются обязательными к исполнению и не подлежат оспариванию. Также в ней написано, что судья КСУ избирается на 9 лет и его нельзя отстранить от должности по чьему-либо решению.

«Также запрещено оказывать давление на судей Конституционного суда. Именно поэтому я не поддерживаю ни один из законопроектов, поданных для роспуска КСУ. Не может парламент влиять на решение судебной власти», — отметил Дубинский.

Что предлагает Дубинский

Устанавливается, что решение Конституционного Суда Украины №13-р/2020 от 27 октября 2020 по делу №1-24/2020, в соответствии со ст. 151-2 Конституции Украины, является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.

Определяются правовые и организационные основы функционирования системы предотвращения коррупции в отношении судей и судей КСУ, механизмы привлечения их к ответственности.

Устанавливается, что временно, до внесения изменений в законодательство, Закон «О предотвращении коррупции» и ст. 366-1 Уголовного кодекса действуют в редакции, действовавшей до принятия КСУ решения от 27 октября 2020 года №13-р/2020 по делу №1-24/2020 по конституционному представлению 47 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений закона «О предотвращении коррупции», Уголовного кодекса.

Возлагается обязанность на КМУ в кратчайшие сроки (в течение одной недели) разработать и внести на рассмотрение ВРУ законопроекты, которыми бы были устранены те проблемы, которые легли в основу решения Конституционного суда.

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Автор: Татьяна Поляковская