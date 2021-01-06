Дипломат считает, что санкции привели к замедлению развития России и стагнации ее экономики.

Санкции против РФ, введенные Евросоюзом за вторжение в Украину, работают и существенно бьют по экономике страны-агрессора. Их систематическое продление - ответ на отсутствие альтернатив в вопросе урегулирования ситуации.

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Об этом в интервью УНИАН рассказал Посол Нидерландов в Украине Йеннес де Мол. Он считает, что санкции привели к замедлению развития России и стагнации ее экономики.

"Они (санкции - ред.) действуют. Они болезненны. Развитие России замедлилось, в ее экономике стагнация. Но санкции – не решение, решение достигается через дипломатические методы. Поскольку у нас не так много альтернатив, санкции продолжают, хотя мы и сами каким-то образом страдаем. Хочется, чтобы это урегулировалось по-другому. Но пока нет общения, нет альтернативы. Эти санкции будут продлеваться", - объяснил дипломат.

Читайте полную версию интервью на сайте УНИАН.

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Автор: Андрей Василюк