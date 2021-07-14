Гудков рассказал, о чем свидетельствует недавняя статья президента РФ об украинцах и россиянах.

Экс-депутат Госдумы РФ и оппозиционер Дмитрий Гудков заявил, что президент России Владимир Путин хочет присоединить новые территории, а не "объединить братские народы".

Так Гудков в эфире канала "Украина 24" прокомментировал статью Путина об украинцах и россиянах.

"Честно говоря, ничего нового для себя я в этой статье не увидел. Понятно, что он подтасовал исторические факты, но это все политический язык прошлого века - "Россия и Украина единый народ" и так далее. На самом деле, все, что я увидел в этой статье - это то, что он хочет командовать в Украине", - заявил Гудков.

По его словам, "в любой стране идет борьба между архаикой и прогрессом", а Путин "совершенно очевидно представляет силы архаики".

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"Поэтому на самом деле он не желает объединения никаких народов, он хочет просто новых территорий, потому что он живет еще в прошлом веке, где есть метрополии и колонии... Что значит единый народ? Даже русский народ – какой он единый? Мы с Путиным совершенно не едины, мы с ним оппоненты. Я считаю, что Путин не только не беспокоится об объединении двух народов, он вообще не ставит российский народ во внимание", - заявил политик из РФ.

Как сообщал УНИАН, Путин написал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней он пытается обосновать свое мнение о том, что народы "объединяет" язык и православная вера.

Также Путин считает, что украинские власти решили обосновать независимость Украины через "отрицание ее прошлого". Президент РФ обвиняет Украину в "насильственной ассимиляции" россиян.

Кроме того, Путин обвиняет страны Запада в создании проекта "анти-Россия" для разрыва отношений Украины и РФ.

По мнению Путина, современная Украина - это"детище советской эпохи".

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Автор: Юрий Годован