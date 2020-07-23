Полозов назвал страны, которые могут стать следующими жертвами российской агрессии

Адвокат отметил, что российское руководство во внешней политике использует те же методы, что и Гитлер.

Кроме Украины, уже пострадавшей от вторжения российских войск, жертвами агрессии РФ могут стать еще две страны

Как отметил в интервью УНИАН российский адвокат и правозащитник Николай Полозов, под угрозой также – Беларусь и Казахстан.

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«В зоне риска находится Украина. Оккупация только Крыма и востока вашей страны - это вынужденная мера, планы были далеко идущие, вплоть до того, чтобы рубить коридор до Приднестровья через Николаевскую, Херсонскую и Одесскую области. Еще в опасности Беларусь. Кремль смотрит внимательно за выборами в этой стране, потому что вся инфраструктура готова для принятия в состав РФ. Там все говорят на русском языке, законодательные акты приведены в соответствие, благодаря так называемому Союзному государству. Третье направление - это Казахстан, особенно его северные части, где достаточно большое количество русскоговорящего населения», – рассказал Полозов.

Он подчеркнул, что для российского руководства «со времен Гитлера никто ничего нового не придумал: один язык, один народ», и Кремль сейчас действует по тому же принципу, «собирая под языковую среду отколовшиеся осколки империи».

«Если бы на русском языке говорили на Аляске, они бы и на Аляску скалились, хотя понятно, что не могли бы ее взять. Угрозы для соседей есть. Ведь, не давая никакого результата во внутренней политике, не делая жизнь людей лучше и богаче, они вынужден сохранять общественный договор с народом России и свою легитимность посредством таких внешних агрессивных экспансивных действий», – добавил адвокат.

Как сообщал УНИАН, ранее Полозов спрогнозировал, что ждет Россию после обнуления президентских сроков Владимира Путина.

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