Адвокат Николай Полозов: Недовольство властью в России растет, но население будет терпеть, потому что боится, что будет еще хуже

Николай Полозов - один из самых известных российских адвокатов в Украине. Он защищал многих украинских политзаключенных и координировал работу защитников, например, когда украинские военные моряки были в российском плену.

Решения российских судов прогнозируемы и ничем не отличаются друг от друга: украинцы всегда виновны и приговариваются к длительным срокам заключения. В таких делах Полозов делает акцент на том, что они политически мотивированы, и старается предать их максимальной огласке. В результате Путин, под международным давлением, рано или поздно соглашается на обмен. Так вернулись в Украину Надежда Савченко, Ильми Умеров, Ахтем Чийгоз и 24 военных моряка.

В интервью УНИАН Николай Полозов рассказал, чего ждать миру и самим россиянам после внесения поправок в Конституцию России, ведь таким образом Путин забронировал себе пребывание на вершине российской власти до 2036 года.

Каких изменений стоит ожидать в России после обнуления президентских сроков Путина?

Каких-то крутых поворотов ожидать не следует. Все будет идти в том русле, которое было проложено с 2014 года, после агрессии в отношении Украины - после оккупации Крыма и развязывания войны на востоке Украины. Это будет планомерный отход от сотрудничества с другими государствами и дальнейшее направление в сторону самоизоляции. Это будет ужесточение политической ситуации внутри страны и усиление репрессий. Эти изменения в Конституцию просто подвели черту де-юре под тем, что уже существовало де-факто. Будет обновлено законодательство после поправок в основной закон. Ничего хорошего ожидать не стоит ни россиянам, ни тем, кто находится поблизости от России.

Госдума уже приняла закон о запрете отчуждения территорий, в том числе временно оккупированного Крыма. Как эта норма может применяться на практике?

Это статья на самом деле применяется с 2014 года - она была введена после захвата Крыма. Статья называется «Публичные призывы к нарушению территориальной целостности РФ». По этой норме уже преследовались люди в Крыму. Ильми Умеров был осужден именно по этой статье, сейчас эта же статья вменяется Рефату Чубарову и Ленуру Ислямову, которых судят заочно. Речь идет, в первую очередь, об увеличении наказания. Сейчас максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы, а будет до десяти лет.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин уже грозит иностранным политикам, которые будут заявлять, что Крым - это не Россия, а Украина, и его нужно вернуть, что они будут подвергаться преследованиями со стороны российских властей. Чем это грозит? На мой взгляд, это политическая дубинка, которой размахивают для того, чтобы успокоить самих себя. Это такая мантра - «Крым-наш», «Крым - наш» - в надежде, что когда-нибудь это так и станет. Реальных последствий и перспектив в экстрадиции какого-нибудь действующего украинского, европейского или американского политика я не вижу. Скорее всего, в отношении наиболее неугодных будут также заочно возбуждаться дела, выносится заочные приговоры, с которыми российские представители будут радостно бежать в ООН, ОБСЕ, в Парламентскую ассамблею Совета Европы и трясти этими бумагами. Мол, смотрите: «Крым - наш» - это подтвердил российский суд.

Другой фактор заключается в том, что заочные решения выносились в отношении многих украинских политиков и ранее. Некоторые дела касаются событий на Донбассе. В них украинских военных обвиняют в нарушении правил ведения конвенциональной войны, но это ни к чему не приводит. Хотя не исключаю, что в отношении ряда лиц могут быть попытки их экстрадировать, попытки выкрасть их, как это было, например, с Павлом Грибом, которого схватили на территории Беларуси.

Другой вопрос, что объявление в розыск по линии Интерпола по подобным статьям невозможно. Интерпол по своему уставу не может преследовать людей за политические взгляды и политические высказывания, а вопрос принадлежности Крыма априори является политическим. Это не зависит от того, как этот вопрос трактуется в российском внутреннем законодательстве. Кроме как для внутреннего использования никакой перспективы на внешнем контуре эти нововведения иметь не будет.

Однако в особых случаях власти РФ могут пойти на похищение людей за границей?

Почему нет. Они хотели Аркадия Бабченко убить в Киеве. В 2013 году в украинской столице был похищен российский оппозиционер Леонид Развозжаев. Также были совершены убийства в других частях мира. Все помнят историю с Солсбери и отравление Скрипалей…

Конечно, кто-то скажет, что это не доказано, но мы прекрасно понимаем, что, при необходимости, такие спецоперации будут проводится. Это - визитная карточка Кремля. По-другому Кремль работать уже не умеет, в том числе во внешнеполитическом аспекте.

Российские депутаты, когда обсуждали запрет на отчуждение территорий, пришли к выводу что это не означает, что Россия не может приобретать новые территории. Это Россия оставляет для себя «окно» для чего?

Это суверенное государственное мышление, которое лежит в основе предложенной Путиным внешней политической конструкции, при которой происходит реставрация империи в границах Советского союза. Конечно же, правители России видят источник легитимности своей власти в продаже населению истории о величии. Величие как приобретается? Маленькими победоносными войнами, оттяпываннием кусков земли у соседей. Вспомните слова Путина в 2005 году, когда он предложил Латвии «от мертвого осла уши» вместо возврата территорий Пыталовского района.

На подкорке нынешнего российского режима записано величие и имперскость, которых им отчаянно не хватает. Поэтому законодательно получаются такие шизофренические конструкции, по которым отторгать нельзя, а захапывать, приобретать можно.

В зоне риска находится Украина. Оккупация только Крыма и востока вашей страны - это вынужденная мера, планы были далеко идущие, вплоть до того, чтобы рубить коридор до Приднестровья через Николаевскую, Херсонскую и Одесскую области.

Еще в опасности Беларусь. Кремль смотрит внимательно за выборами в этой стране, потому что вся инфраструктура готова для принятия в состав РФ. Там все говорят на русском языке, законодательные акты приведены в соответствие, благодаря так называемому Союзному государству.

Третье направление - это Казахстан, особенно его северные части, где достаточно большое количество русскоговорящего населения.

На самом деле, со времен Гитлера никто ничего нового не придумал: один язык, один народ. По этому же принципу действуют и нынешние российские власти, собирая под языковую среду отколовшиеся осколки империи. Если бы на русском языке говорили на Аляске, они бы и на Аляску скалились, хотя понятно, что не могли бы ее взять.

Угрозы для соседей есть. Ведь, не давая никакого результата во внутренней политике, не делая жизнь людей лучше и богаче, они вынужден сохранять общественный договор с народом России и свою легитимность посредством таких внешних агрессивных экспансивных действий.

Вы часто бываете в Крыму для защиты крымских татар. Ожидаете ли вы изменения в российской политике по отношению к оккупированным территориям?

Безусловно. Уже идут изменения в оккупированном Крыму. Например, изменен порядок въезда и выезда граждан Украины, которые были вынуждены получить российские паспорта на полуострове. Теперь они не могут по украинским паспортам выезжать и взъезжать в Крым, как это было раньше. Теперь они вынужден показать российский паспорт, а если они показывают украинский - их штрафуют.

Плюс политика репрессий никуда не делась. В оккупированном Крыму, в первую очередь, речь идет о крымских татарах, которые составляют подавляющее большинство среди украинских политзаключенных. Из 130 человек - 90 - это крымские татары, которых последовательно репрессирует, постоянно проводят обыски. Сейчас более 180 крымскотатарских детей остались без отцов, потому что их отправили в СИЗО и тюрьмы. Это репрессивное давление не останавливается.

Сейчас идет дискуссия о возобновлении обменов. Причем обмен может быть не только людей на людей, а, например, людей на воду в Крым. Такое тоже звучит. Я считаю, что это абсолютно не правильная позиция, потому что Крым является практически неисчерпаемым резервуаром для пополнения так называемого обменного фонда. Сегодня они отдают 130 человек в обмен на воду в Крым, а завтра будет схвачено еще 500 человек. Кто их остановит?

Когда речь идет об отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые контролируются пророссийскими боевиками, то там вообще полный беспредел. Там не работают даже те минимальные нормы российского законодательства, которые гарантируют право на защиту, право на адвоката. Людей просто кидают в подвал, никакого закона там не существует - это бандитские гнезда, в которых над людьми издеваются, как только возможно. Естественно, Россия потакает оккупационным администрациям в подобном давлении. Задача очень простая: запугать остатки нелояльного населения, чтобы у них мысли не было о возвращении в Украину, чтобы они не думали, что их спасут. Таким образом людям прививают выученную беспомощность, чтобы эти люди никогда не жили надеждой, что когда-нибудь все вернется на круги своя.

Уже больше недели длятся протесты в Хабаровске. Это как-то угрожает существующей российской власти?

Это проявление того глубинного недовольства, которое существует у населения России. Потому что с конца 2011 года, а не 2014 года, как многие думают, доходы населения падают, экономика растет медленно или, как у нас говорят, «растет» отрицательно.

Власти не могут людям предложить ничего, кроме репрессий и ужесточения политического режима. Отсутствует выборность, отсутствуют суды. Естественно, людям это не нравится, поэтому недовольство в разных местах периодически проявляется. Это не история сегодняшних дней в Хабаровске или Москве. Вспомните, год назад молодые люди ходили на акции по поводу выборов в Московскую городскую Думу. В результате были и уголовные дела, и сроки. До этого были протесты против строительства мусорного полигона Шиесе, до этого протестовали Ингушетии. Еще были дальнобойщики с протестом против системы «Платон»...

То есть, недовольство есть, но оно не к чему не переведет потому, что подпадающая часть РФ, несмотря на это, боится, что будет еще хуже, если что-то поменять. Они исходят из принципа: Путин - зло, но лучше так, ведь иначе на кремлевский трон сядут солдаты НАТО и будет совсем плохо. Людей через телевизор закормили этими истериями, и они этого боятся.

Протесты не организованы по стране, и власть может их подавлять, перекидывая свои ресурсы. Тем более, что на поддержание силового аппарат тратятся гигантские средства, и можно затушить все эти пожары или дубинками Росгвардии, или работой с местными элитами и подкупом, как это бывало на Кавказе или как это происходило в Крыму. Ведь часть крымскотатарского населения, хоть и не значительная, за блага перешла на сторону оккупантов.

Я не думаю, что следует ожидать сейчас каких-то последствий, хотя протесты будут идти в такой вялотекущей манере. Власть будет подавлять их, и градус недовольств будет расти, но вряд ли пока достигнет критической точки. Когда будет эта точка бифуркации, не знает никто, но у российской власти пока есть, в том числе большой финансовый ресурс для того, чтобы удерживать бразды правления. Речь идет о том же Фонде национального благосостояния, который, при необходимости, потратят на армию, полицию и аппарат для подавления любых протестов.

Роман Цимбалюк