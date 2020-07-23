Российский адвокат спрогнозировал, что изменится в РФ после "обнуления" Путина

Следует ожидать еще большей самоизоляции России и усиления репрессий внутри страны, считает адвокат.

Существенных изменений в политике Кремля после обнуления президентских сроков главы РФ Владимира Путина ожидать не следует

Такое мнение в интервью УНИАН выразил российский адвокат и правозащитник Николай Полозов. По его прогнозам, политика Путина, заложенная в 2014 году после захвата Крыма и агрессии на Донбассе, сильно не поменяется. Однако следует ожидать еще большей самоизоляции России и усиления репрессий внутри страны.

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«Каких-то крутых поворотов ожидать не следует. Все будет идти в том русле, которое было проложено с 2014 года, после агрессии в отношении Украины - после оккупации Крыма и развязывания войны на востоке Украины. Это будет планомерный отход от сотрудничества с другими государствами и дальнейшее направление в сторону самоизоляции. Это будет ужесточение политической ситуации внутри страны и усиление репрессий», – сказал адвокат.

Он подчеркнул, что изменения в Конституцию РФ просто подвели черту де-юре под тем, что уже существовало де-факто.

«Будет обновлено законодательство после поправок в основной закон. Ничего хорошего ожидать не стоит ни россиянам, ни тем, кто находится поблизости от России», – добавил Полозов.

Как сообщал УНИАН, всероссийское голосование по одобрению поправок в Конституцию РФ продолжалось с 25 июня по 1 июля.

Голосование также незаконно организовали на оккупированных Россией территориях Украины - в Крыму, Донецкой и Луганской областях.

Внесение изменений в Конституцию президент РФ Владимир Путин инициировал в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.

Изменения в Конституцию РФ предусматривают "обнуление" президентских сроков Путина - после принятия поправок он сможет баллотироваться еще на два срока после 2024 года.

4 июля эти поправки вступили в силу.

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