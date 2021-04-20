Временный поверенный в делах США в Украине и министр обороны Украины обсудили американо-украинское оборонное сотрудничество.

Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Кристина Квин на встрече с министром обороны Украины Андреем Тараном подчеркнула сдержанность Украины на фоне провокационных действий России.

Об этом говорится в заявлении Посольства США в Украине в Facebook.

"Сегодня произошел важный разговор с министром Тараном об американо-украинском оборонном сотрудничестве. Мы приветствуем сдержанность Украины перед лицом провокационных действий и риторики России", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в США обещают последствия для Российской Федерации в случае начала новой агрессии на фоне скопления российских войск возле границы Украины.

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Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных до границы с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказывать давление на Украину.

8 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

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Автор: Виталий Саенко