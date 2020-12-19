По словам госсекретаря, для встраивания вредоносного кода в правительственные системы США были предприняты "значительные усилия".

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о причастности России к масштабной кибератаке на американские ведомства и компании, которая продолжалась с весны 2020 года.

Читайте такжеУкраина присоединилась к санкциям ЕС против российского ГРУ за кибератаку на немецкий БундестагОб этом он заявил в интервью в авторской программе американского журналиста Марка Левина, передает "Радио Свобода".

Скоординированная хакерская атака на американские ведомства началась в марте, 14 декабря Вашингтон подтвердил, что целями стали американское министерство финансов и Национальное управление по телекоммуникациям и информации. По данным корпорации Microsoft, также подвергшейся нападению, целью хакеров стали больше 40 правительственных агентств, аналитических центров, неправительственных организаций и IT-компаний. Цели располагались не только в США, но и в Канаде, Великобритании, Испании, Бельгии, Израиле, Мексике и Объединённых Арабских Эмиратах.

В четверг, 17 декабря, администрация Трампа и избранный президент Джо Байден выразили тревогу в связи с масштабным вторжением в компьютерные системы. Киберподразделение Министерства внутренней безопасности США заявило, что взлом представляет серьезную угрозу для федерального правительства и властей штатов и муниципалитетов, а также для критически важных объектов инфраструктуры.

"Мы можем предельно ясно сказать, что в эту атаку была вовлечена Россия", - заявил Помпео.

По его словам, для встраивания вредоносного кода в правительственные системы США были предприняты "значительные усилия".

До этого момента о возможных связях атаки с Москвой заявляли источники ведущих американских СМИ, но администрация Дональда Трампа публично не комментировала эти утверждения. Москва причастность к атаке отрицает.

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Автор: Тамара Отовская