По словам Свитана, республиканцев поддерживают основные военные производители в США, которые "не упустят своего шанса".

Украина будет работать с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом по его правилам игры. Такое предположение в комментарии 24 Каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его мнению, Киев будет работать с любым главой Белого дома, которого выберет американский народ, и это, в частности, касается и Трампа и его команды - тем более, что Республиканская партия, скорее всего, получит контроль над обеими палатами Конгресса США.

По его словам, республиканцев поддерживают основные военные производители в США, которые "не упустят своего шанса". Они помогают Украине непосредственно, поэтому точно с ними у нас есть контакт:

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"С Трампом мы будем работать по его видению".

При этом, как сказал Свитан, учитывая то, что видение у Трампа меняется много раз в день, украинской власти нужно будет работать непосредственно с европейцами, ведь безопасность Европы на эти 4 года будет "основополагающим камнем, за который нам нужно держаться".

Реакция Украины на победу Трампа на выборах в США

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Трампа с победой на президентских выборах в США. Он выразил надежду, что вместе с Трампом удастся приблизить справедливый мир в Украине благодаря подходу "мир через силу".

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