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Журналисты нашли еще один работающий ресторан под Киевом - его посещал одиозный депутат Столар

02:15, 01 мая 2020
Политика
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Депутата от ОПЗЖ Вадима Столара заметили в ресторане 23 апреля / Фото: Схемы

Журналисты программы «Схемы» опубликовали сюжет, в котором говорится, что во время карантина в Конча-Заспе под Киевом работал ресторан Купеческий двор, который посещали VIP-гости.

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В частности, 23 апреля журналисты заметили около ресторана народного депутата от «Оппозиционной платформы За жизнь» Вадима Столара.

Когда журналисты поинтересовались у Столара, что он делал в ресторане, нарушая карантин, то он ответил, что «просто гулял в лесу».

В самом ресторане Купеческий двор сообщили, что работают только на вынос.

Фото: "Схемы"
Фото: "Схемы"

Как сообщал УНИАН, журналисты узнали, что ресторан, который приписывают скандальному депутату от «Слуги народа» Николаю Тищенко, продолжает работать для VIP-клиентов, несмотря на запрет во время карантина.

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