По словам спикера, "на руки" он получает 38-42 тыс. грн.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал об уровне своей заработной платы.

По это он сообщил в интервью "Украинской правде".

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Отвечая на вопрос, известно ли спикеру о том, что якобы депутаты получают зарплату в конвертах, Разумков отметил: "Не знаю, я ни разу не получал зарплату в конверте".

"Я думаю, и другие не получали", - добавил он.

В то же время, на замечание, что якобы большая часть депутатов, в том числе монобольшинства, все же получает зарплату в конверте, председатель Верховной Рады подчеркнул: "тогда это коррупция".

"Если это коррупция, правоохранительные и антикоррупционные органы должны это фиксировать и, соответственно, реагировать. Здесь не должно быть разницы - это представитель большинства, меньшинства, других каких-то политических сил. Здесь должен быть закон один для всех", - сказал Разумков.

На вопрос, как искоренить такие "конверты" в парламенте, он ответил, что через "нормальную заработную плату".

В то же время, на уточнение, какая это зарплата, Разумков отметил: "не знаю какая. Я вам скажу, почему. Сегодня моя зарплата как председателя Верховной Рады - я на руки получаю 38-42 тысячи. Это достаточно для государственных служащих высокого уровня? Не знаю, не уверен. С другой стороны, прийти сегодня и сказать: давайте поднимем мне зарплату, когда в больницах люди получают 3, 5, 6 тысяч... Ну, мне совесть не позволяет".

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Автор: Татьяна Поляковская