Президент СШАи Джо Байден заверил президента Украины Владимира Зеленского в настроенности оживить отношения для поддержки борьбы с коррупцией в Украине.
Читайте такжеБайден подтвердил поддержку Украины на фоне российской агрессии-Белый домОб этом говорится в заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским.
В частности, президент США подчеркнул настроенность его администрации «оживить наше стратегическое партнерство с целью поддержки плана президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации повестки дня реформ на основе общих демократических ценностей, которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание для народа Украины».
Также Байден и Зеленский согласились, что «эти реформы играют центральную роль для евроатлантических устремлений Украины».
Разговор Байдена и Зеленского
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