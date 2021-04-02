Президент США подчеркнул, что борьба с коррупцией и реализация реформ играют главную роль для евроатлантических стремлений Украины.

Президент СШАи Джо Байден заверил президента Украины Владимира Зеленского в настроенности оживить отношения для поддержки борьбы с коррупцией в Украине.

Читайте такжеБайден подтвердил поддержку Украины на фоне российской агрессии-Белый домОб этом говорится в заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским.

В частности, президент США подчеркнул настроенность его администрации «оживить наше стратегическое партнерство с целью поддержки плана президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации повестки дня реформ на основе общих демократических ценностей, которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание для народа Украины».

Также Байден и Зеленский согласились, что «эти реформы играют центральную роль для евроатлантических устремлений Украины».

Разговор Байдена и Зеленского

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Автор: Виталий Саенко