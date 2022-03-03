Депутаты запретили изготовление и распространение информационной продукции, направленной на пропаганду действий России.

Верховная Рада Украины приняла закон, которым предусмотрела запрет через суд религиозных организаций, общественных объединений и политических партий, пропагандирующих Россию.

Как сообщает корреспондент УНИАН, народные депутаты проголосовали за законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно запрета изготовления и распространения информационной продукции, направленной на пропаганду действий государства-агрессора)" (регистрационный номер 5101).

На сайте не указано, сколько депутатов поддержали этот законопроект, потому что заседание проводилось в закрытом режиме.

Данный закон устанавливает запрет на изготовление и распространение информационной продукции, направленной на пропаганду действий государства-агрессора, также предусматривает через суд запрет деятельности религиозных организаций, общественных объединений и политических партий, пропагандирующих агрессора.

В законе предусмотрен запрет религиозной организации в случае установления судом фактов совершения ею действий, направленных на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв ее безопасности, незаконное увлечение государственной власти, пропаганду войны, насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, посягательство на права и свободы человека, здоровье населения, пропаганду коммунистического и/или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и их символики; нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам; распространение сведений, содержащих оправдание, признание правомерной, возражения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году.

Предусмотрен запрет на информационную продукцию, которая направлена на пропаганду действий России, отрицания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины в 2014 году, в том числе путем представления вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины как "внутреннего конфликта", "гражданского конфликта", "гражданской войны", отрицание временной оккупации части территории Украины.

Также такой запрет предусмотрена за глорификации, то есть прославления, лиц, осуществлявших вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины в 2014 году, представителей вооруженных формирований Российской Федерации, так и иррегулярных незаконных вооруженных формирований, вооруженных банд и групп наемников, созданных, подчиненных, управляемых и финансируемых Российской Федерацией, а также представителей оккупационной администрации Российской Федерации, которую составляют ее государственные органы и структуры, функционально ответственные за управление временно оккупированными территориями Украины, и представителей подконтрольных Российской Федерации самопровозглашенных органов, которые узурпировали выполнения властных функций на временно оккупированных территориях Украины, в том числе путем их определение как "повстанцы", "ополченцы", "вежливые военные люди".

Такие же запреты касаются общественных, религиозных организаций.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Вас также могут заинтересовать новости: