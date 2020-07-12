"Работа не будет прекращаться": в "Слуге народа" анонсировали новые внеочередные заседания ВР летом

По словам нардепа, существует договоренность не прекращать работу во время летнего периода.

Верховная Рада Украины не будет останавливать работу из-за летнего отпуска, народные депутаты планируют провести несколько внеочередных заседаний для принятия ряда неотложных законопроектов.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" нардеп от партии "Слуга народа" Александр Качура.

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"У нас будет скорее всего два внеочередных заседания Рады. Одно состоится по требованию президента, а другое – по требованию народных депутатов. Подписи собрали, об этом будет отдельно объявлено. А вообще – договорились, что во время летнего периода наша работа не будет прекращаться. Мы будем собираться в связи с накоплением необходимых для принятия законопроектов, социальных законопроектов, антикоронавирусных законопроектов – будем собираться минимум 3-5 раз за межсессионный период", – рассказал нардеп.

Качура сообщил, что профильный парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства принял решение работать в межсессионный период в обычном режиме.

"У нас много вопросов, которые надо решить перед местными выборами, завершить децентрализацию и так далее", – объяснил нардеп.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания ВР на 13 июля.

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