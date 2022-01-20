Подписчики Гордона оценили его домашние тапки.

Украинский журналист Дмитрий Гордон, заявивший накануне, что офис его СМИ обстреляли неизвестные, показал на фото досуг с двумя младшими дочерьми.

На кадрах, опубликованных в его Instagram, Гордон играет в шахматы, вероятно, в детской комнате.

"Шахматные баталии", - коротко описал он.

На фото журналист позирует в пижаме и черных шлепанцах, на которые обратили внимание многие его подписчики:

"А я смотрю на тапки почему-то";

"Дмитрий снова в своих элитных тапочках";

"Дмитрий, классные тапки. Где взяли?";

"Тапки такие где выцепить?".

Как сообщал УНИАН, ранее жена Гордона Алеся Бацман объяснила, почему ни разу не ссорилась с ним.