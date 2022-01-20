Гордон показал, как проводит досуг с детьми / УНИАН
Украинский журналист Дмитрий Гордон, заявивший накануне, что офис его СМИ обстреляли неизвестные, показал на фото досуг с двумя младшими дочерьми.
На кадрах, опубликованных в его Instagram, Гордон играет в шахматы, вероятно, в детской комнате.
"Шахматные баталии", - коротко описал он.
На фото журналист позирует в пижаме и черных шлепанцах, на которые обратили внимание многие его подписчики:
- "А я смотрю на тапки почему-то";
- "Дмитрий снова в своих элитных тапочках";
- "Дмитрий, классные тапки. Где взяли?";
- "Тапки такие где выцепить?".
Как сообщал УНИАН, ранее жена Гордона Алеся Бацман объяснила, почему ни разу не ссорилась с ним.