МИД Украины внимательно следит за тем, что происходит в Тбилиси.

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали протесты в Грузии, отметив, что Украина солидарна с грузинским народом.

Как идет речь в заявлении министерства, МИД внимательно следит за событиями в Тбилиси. "Как государство, стремящееся получить членство в Евросоюзе, Грузия должна неуклонно гарантировать гражданам их основополагающие права и свободы, в частности право на мирный протест", - говорится в сообщении.

В министерстве также обратили внимание на намерение президента Грузии Саломе Зурабишвили ветировать закон о так называемых "иностранных агентах", объявляющий неправительственные организации и часть СМИ "агентами иностранного влияния".

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"Разделяем позицию ЕС о том, что проект закона в его нынешней редакции противоречит европейским ценностям и стандартам. Выражаем солидарность с грузинским народом в его стремлении продолжить развитие европейского будущего Грузии", - подчеркнули в МИД.

Протесты в Грузии - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 7 марта на пленарном заседании парламента Грузии в первом чтении был поддержан российский закон, объявляющий неправительственные организации и часть СМИ "агентами иностранного влияния".

Из-за этого тысячи людей в Грузии вышли на протест. Силовики обращались к участникам акции, чтобы те покинули прилегающую к парламенту территорию, но люди отказались разойтись. Был мобилизован спецназ, и против митингующих применен слезоточивый газ и водометы. Ночью протесты прекратились.

По данным СМИ, во время протестов 7 марта были задержаны по меньшей мере 66 человек. Сегодня, 8 марта, после 15:00 протестные акции в Тбилиси возобновились.

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