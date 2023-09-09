Сейчас Кузьмина объявили в розыск, ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего нардепа от запрещенной "ОПЗЖ" Рената Кузьмина, который сбежал из страны и подозревается в госизмене.

По данным Государственного бюро расследований, депутат накануне и после начала полномасштабного вторжения РФ размещал в СМИ и соцсетях пропагандистские материалы в ущерб Украине.

"Их целью было формирование в обществе антиукраинского настроения и информационного влияния для ущерба суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности государства", - пояснили в ГБР.

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Сейчас Кузьмина объявили в розыск, ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также суд избрал экс-нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей (заочно) без альтернативы в виде залога.

По данными Офиса генпрокурора, с марта 2021 по март 2022 года Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях, на собственном сайте и Telegram-канале информацию, которая имела пропагандистский характер. Таким образом нардеп помогал представителям РФ в проведении подрывной деятельности против Украины.

Запрет "ОПЗЖ" в Украине

Деятельность партии"ОПЗЖ" в Украине была запрещена в сентябре 2022 года. Нардепы этой партии создали в Раде две депутатские группы: "Платформа за жизнь и мир" и "восстановление Украины".

Многим парламентариям от "ОПЗЖ" правоохранители выдвинули подозрения, в том числе и в госизмене. Кроме Кузьмина, речь идет и об одном из лидеров партии Викторе Медведчуке, которого позже обменяли на украинских пленных из "Азовстали", Вадиме Рабиновиче, Александре Пономареве, Олеге Волошине, Тарасе Козаке и т.д.

Ранее в Раде также объяснили, почему не могут забрать мандаты у депутатов от запрещенной ныне "ОПЗЖ".

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