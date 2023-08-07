До сих пор в парламенте работает немало депутатов, избранных от ныне запрещенной партии.

Депутатов Верховной Рады, избранных от ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", нельзя лишить мандата на основании принадлежности в прошлом к этой политсиле. Об этом сказал представитель президента в Верховной Раде, член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии агентству УНИАН.

"Любые вопросы о прекращении депутатских полномочий могут подниматься исключительно при наличии тех оснований, которые предусмотрены Конституцией. Сам факт вхождения тех или иных нынешних народных депутатов в запрещенную политическую силу не является основанием для утраты депутатского мандата. Таких оснований Конституция не предусматривает. Надо каждый конкретный случай рассматривать и при наличии оснований можно задавать вопросы", - подчеркнул Вениславский.

По его словам, лишение мандата из-за того, что кто-то принадлежал к "ОПЗЖ", не соответствует "ни Конституции, ни законам, ни международным стандартам".

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Вениславский также прокомментировал ситуацию с вакантными мандатами в Раде: многие нардепы-мажоритарщики по тем или иным причинам потеряли мандат, но провести довыборы в округах нельзя из-за военного положения. По словам представителя президента, чтобы парламент был правомочен, в Раде должно быть не менее 300 депутатов.

Он отметил, что есть несколько решений Конституционного Суда Украины, где говорится о том, что ВР правомочна при наличии того количества народных депутатов, которых достаточно для принятия решений парламентом. Он напомнил, что, в частности, для принятия изменений в Конституцию, необходимо 300 голосов народных депутатов.

"Когда меньше 300 может возникнуть вопрос о легитимности парламента. Но это не актуально на данный момент, потому, что вероятности сокращения количества депутатов ниже, чем 300 нет (на сегодня в парламенте остается 404 нардепа – УНИАН)", - пояснил Вениславский.

Запрет ОПЗЖ

Как писал УНИАН, в сентябре 2022 года деятельность партии "ОПЗЖ" была запрещена, а депутаты этой партии создали две депутатские группы: "Платформа за жизнь и мир" и "Восстановление Украины".

Некоторым народным депутатам из "ОПЗЖ" было объявлено подозрение в государственной измене. Среди них один из лидеров партии Виктор Медведчук, которого позже обменяли на украинских пленных из "Азовстали". Подозрение получил бывший народный депутат Украины IX созыва, который был сопредседателем этой партии, Вадим Рабинович. Также в государственной измене подозреваются некоторые другие народные депутаты от "ОПЗЖ", в частности, Александр Пономарев, Ренат Кузьмин, Олег Волошин, Тарас Козак.

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