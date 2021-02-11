Сегодня, 11 февраля, в 21.45 телезрителей «1+1» ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу «Право на владу». В прямом эфире ведущая программы Наталья Мосейчук и гости студии обсудят начало вакцинации от Covid-19 в Украине.

С понедельника в Украине должна начаться вакцинация от COVIDу. В прямом эфире ведущая Наталья Мосейчук с медиками, экспертами и политиками проведет дискуссию о том, как будет организована вакцинация и получит ли Украина качественный препарат. Кого будут защищать первыми - медиков, как обещали, или топ-чиновников? Безопасны ли новые препараты для здоровья человека? Какие от них могут быть побочные эффекты и последствия? Когда появляется коллективный иммунитет от коронавируса? Об этом будут говорить в этот четверг в программе «Право на владу» с Натальей Мосейчук.

В дискуссии примут участие: главный санитарный врач Виктор Ляшко, в. о. генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, врач-инфекционист, експерт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова, народный депутат от «Слуги народа» из комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Лада Булах, сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Артур Герасимов, заместитель министра здравоохранения в 2016-2019 Александр Линчевский, доктор медицинских наук, психотерапевт Олег Чабан, народный депутат, сопредседатель депутатской группы «За мйбутнє» Виктор Бондарь, эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен. На включениях к эфиру присоединятся мэр Львова Андрей Садовый, и.о. Харьковского городского главы Игорь Терехов, председатель Черкасской ОГА Александр Скичко, експерт департамента здравоохранения Одесской ОГА по направлениям «Общественное здоровье. Эпидемиология. Медицинская статистика» Оксана Пастернак.

Смотрите новый выпуск «Право на владу» уже сегодня в 21.45.

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Автор: УНИАН