Евгений Цымбалюк указал, что РФ не оставляет попыток подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Украинский представитель при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк жестко ответил на заявление президента Российской Федерации Владимира Путина об "одном народе". Он напомнил, что Украина - суверенное государство.

Об этом сообщает пресс-служба Постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене.

По его словам, Москва не оставляет попыток подорвать государственность, суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Путин снова говорил о том, что россияне и украинцы якобы являются одним народом. Через 30 лет после распада Советского Союза, хорошо известного продолжающейся практикой "Тюрьмы народов" Российской империи, российскому руководству пора признать реальность и позволить Украине жить в мире как суверенному национальному государству", - отметил Цымбалюк.

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При этом он указал, что агрессия РФ в отношении Украины имеет много аспектов, в том числе введение ограничений для судоходства и жителей оккупированных территорий, которые пересекают линию разграничения.

Также дипломат призвал Россию отказаться от оккупации Крыма, милитаризации Черного и Азовского морей, а также прекратить военную агрессию в отношении Украины.

Встреча Байдена и Путина в Женеве

16 июня в Женеве состоялись переговоры между президентами РФ и США в узком и расширенном составе. Они продолжались в общей сложности 4,5 часа, включая перерыв.

На пресс-конференции по результатам саммита Путин заявил, что с американским главой обсуждали вопрос Украины, а именно – урегулирование конфликта на Донбассе и возможное вступление в НАТО. По поводу последнего российский президент ответил: "даже нечего обсуждать".

При этом он обвинил Украину в нежелании реализовывать "Минские соглашения".

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Автор: Анастасия Горбачева