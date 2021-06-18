Украинский представитель при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк жестко ответил на заявление президента Российской Федерации Владимира Путина об "одном народе". Он напомнил, что Украина - суверенное государство.
Об этом сообщает пресс-служба Постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене.
По его словам, Москва не оставляет попыток подорвать государственность, суверенитет и территориальную целостность Украины.
"Путин снова говорил о том, что россияне и украинцы якобы являются одним народом. Через 30 лет после распада Советского Союза, хорошо известного продолжающейся практикой "Тюрьмы народов" Российской империи, российскому руководству пора признать реальность и позволить Украине жить в мире как суверенному национальному государству", - отметил Цымбалюк.
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При этом он указал, что агрессия РФ в отношении Украины имеет много аспектов, в том числе введение ограничений для судоходства и жителей оккупированных территорий, которые пересекают линию разграничения.
Также дипломат призвал Россию отказаться от оккупации Крыма, милитаризации Черного и Азовского морей, а также прекратить военную агрессию в отношении Украины.
Встреча Байдена и Путина в Женеве
16 июня в Женеве состоялись переговоры между президентами РФ и США в узком и расширенном составе. Они продолжались в общей сложности 4,5 часа, включая перерыв.
На пресс-конференции по результатам саммита Путин заявил, что с американским главой обсуждали вопрос Украины, а именно – урегулирование конфликта на Донбассе и возможное вступление в НАТО. По поводу последнего российский президент ответил: "даже нечего обсуждать".
При этом он обвинил Украину в нежелании реализовывать "Минские соглашения".
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