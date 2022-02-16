Фесенко считает, что Россия продолжает "играют в игру давления и шантажа".

Политолог Владимир Фесенко считает, что обращение Госдумы РФ к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать "ЛДНР" было принято именно сегодня, чтобы оказать давление на канцлера Германии Олафа Шольца накануне его встречи с Путиным.

Об этом глава Центра прикладных политических исследований "Пента" заявил в эфире "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Это было давление на Шольца…", - считает Фесенко.

По его словам, проект постановления коммунистов Госдума приняла именно в этот день, чтобы, "если не плюнуть в лицо Шольцу, то щелкнуть его по носу", сказав этим о необходимости "заставить Украину выполнять "Минск" и играть по правилам РФ".

Читайте такжеПризнание "Л/ДНР" будет означать выход из "Минска" и выстрел в ногу для Кремля - Верещук"Они играют в игру давления и шантажа, продолжают пока играть", - добавил политолог.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля Госдума России поддержала обращение фракция коммунистов к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

Верховная Рада, в свою очередь, приняла постановление об обращении к международным организациям, правительствам и парламентам государств мира относительно непризнания "ДНР" и "ЛНР".

В обращении звучит призыв к международным организациям не признавать любые решения России, которые будут касаться признания "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, украинский парламент призвал решительно осудить любые действия России, направленные на ухудшение ситуации безопасности в мире в целом, и в Украине, в частности; рассмотреть вопрос правовых оснований пребывания РФ в составе постоянных членов Совета Безопасности ООН и провести срочное заседание СБ ООН по эскалации конфликта на государственных границах Украины.

Также ВР призвала безотлагательно применить дополнительные санкционные механизмы в отношении России для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.

В обращении отмечается, что так называемая "власть" незаконных образований является оккупационными администрациями, управление которыми осуществляется Россией. Поэтому Верховная Рада считает невозможным вести прямые переговоры с главарями этих образований.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина сообщила международным партнерам, что признание Россией "Л/ДНР" как "независимых образований" будет означать ее выход из Минских договоренностей.