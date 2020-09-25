Ранее Шмыгаль заявил о финализации концепции международной платформы «Крым - это Украина» и о том, что сначала предполагается консультативно-совещательный формат с переходом в переговорный.

Россию пригласят участвовать в международной платформе по деоккупации Крыма.

Об этом Крым.Реалии сказала первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар.

«Мы пригласим Россию принять участие в этой платформе. Конечно, мы понимаем, видя их страусиную позицию все 6 лет, как они выкручивают ситуацию, абсолютно цинично ведут себя по отношению к Украине и международному праву, поэтому надежд, что Россия примет участие в этой платформе, немного», – заявила Джеппар.

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По ее словам, если одной из задач этой платформы является отслеживание происходящего в Крыму, то в МИД Украины понимают, что «речь идет о преступлениях, которые Россия совершает в Крыму».

«Мы убеждены, что то, что произошло в 2014 году в Крыму и на Донбассе, это нарушение того миропорядка, который возник после Второй мировой войны. Не только Украина заинтересована в восстановлении справедливости. Это тест для западных стран», – подчеркнула Джеппар.

Международная платформа по деоккупации Крыма: что это такое

В конце июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о финализации концепции международной платформы «Крым - это Украина» и о том, что сначала предполагается консультативно-совещательный формат с переходом в переговорный.

24 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина предложит Германии присоединиться к будущей международной платформе по деоккупации Крыма.

Оккупация Крыма Россией: хронология событий

Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределение. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Автор: Леся Лещенко