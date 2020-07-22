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Украина на переговорах ТКГ ожидает от РФ списков на взаимное освобождение удерживаемых лиц

22:59, 22 июля 2020
Политика
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Иллюстрация REUTERS

Украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе ожидает от Российской Федерации списки на взаимное освобождение удерживаемых лиц.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины по итогам очередного заседания ТКГ в формате видеоконференции.

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«В рамках гуманитарной группы украинская сторона, как и было договорено, передала списки лиц на взаимное освобождение и ожидает того же от другой стороны», - заявили в ОП.

Как сообщал УНИАН, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе во время сегодняшнего заседания в формате видеоконференции договорилась о новом режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.

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