Украина на переговорах ТКГ ожидает от РФ списков на взаимное освобождение удерживаемых лиц

Украинская делегация в рамках минских переговоров передала российской стороне списки для освобождения украинцев.

Украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе ожидает от Российской Федерации списки на взаимное освобождение удерживаемых лиц.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины по итогам очередного заседания ТКГ в формате видеоконференции.

Читайте такжеПосол Франции назвал условие для проведения следующей встречи лидеров "нормандского формата"

«В рамках гуманитарной группы украинская сторона, как и было договорено, передала списки лиц на взаимное освобождение и ожидает того же от другой стороны», - заявили в ОП.

Как сообщал УНИАН, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе во время сегодняшнего заседания в формате видеоконференции договорилась о новом режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram