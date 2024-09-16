В июне Зеленский говорил, что переговоры возможны только через посредников, теперь украинский посол опровергает слова президента.

Украине не нужны "посредники" для мирных переговоров с РФ. Для окончания войны нужны союзники и мирная конференция. Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев в комментарии немецким СМИ, пишет Zeit.

"Чтобы приблизиться к настоящему миру, нам нужны не "контактные группы", а следующая мирная конференция, которая пригласит все страны мира работать над справедливым миром", - сказал он.

По словам дипломата, единственный путь к справедливому и прочному миру - это план из десяти пунктов, представленный президентом Украины Владимиром Зеленским еще в 2022 году.

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"Для того, чтобы бороться за мир и принудить Россию к миру дипломатическим путем, нам нужны не посредники, а союзники", - подчеркнул Макеев.

Украина подготовила "план победы"

Как писал УНИАН, в июне президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской газете озвучил единственный, по его мнению, вариант мирных переговоров с Россией - через посредников. В качестве примера он вспомнил Черноморскую зерновую инициативу 2022 года, когда Украина и Россия не подписывали прямого договора друг с другом, а давали свои гарантии посредникам - ООН и Турции.

Путин такой формат переговоров отверг.

В сентябре Зеленский заговорил о неком "плане победы", который он планирует согласовать с союзниками. В чем именно заключается этот план, пока не совсем понятно. В ОП раскрыли лишь один из его пунктов - необходимость дальнобойных ударов по России.

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