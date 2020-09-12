Украина стала полноправной участницей международной инициативы равных прав и возможностей «Партнерство Биарриц».

Украина получила официальный статус участницы «Партнерства Биарриц» - международной инициативы равных прав и возможностей для всех.

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Как сообщает пресс-служба Офиса главы государства, присоединение Украины к важному в контексте равенства всех граждан проекту было начато первой леди Еленой Зеленской в декабре прошлого года.

В мае Кабинет министров путем голосования поддержал присоединение страны к международному «Партнерству Биарриц». Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба направил соответствующее письмо правительства в Министерство Европы и иностранных дел Французской Республики с заявлением об участии Украины в проекте на постоянной основе.

Официальный письменный ответ министра Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ива Ле Дриана вручил посол Франции в Украине Этьен де Понсен на торжественной встрече по случаю официального присоединения Украины к международному «Партнерству Биарриц», в которой приняли участие супруга президента Зеленская, премьер-министр Денис Шмыгаль, Кулеба, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, послы стран Группы семи (G7) и Швеции, а также представители международных организаций.

«Меня радует мысль, что наши страны объединят свои усилия ради равенства между женщинами и мужчинами, найдя в этой тематике, которая является одним из ключевых приоритетов в международной деятельности Франции, еще одну возможность для развития сотрудничества. Новые обязательства, которые были взяты украинским правительством на законодательном и нормативном уровнях в рамках «Партнерства Биарриц», - в частности, касающиеся предоставления отпуска по уходу за ребенком как матери, так и отцу или внедрения законодательства по борьбе с проявлениями насилия домашнего, сексистского или сексуального характера, - являются мощными шагами, несущими конкретные изменения», - говорится в письме Ле Дриана.

Во время торжественного мероприятия Зеленская отметила, что участие Украины «Партнерстве Биарриц» является важным шагом на пути к установлению равенства в широком смысле - независимо от пола, возраста, культурных, физических или ментальных различий.

«Опыт и поддержка стран-участниц и экспертиза, собранная в рамках «Партнерства Биарриц», безусловно, станут огромной помощью в работе над созданием равных возможностей для всех украинцев», - добавила она.

Зеленская поблагодарила всех причастных к знаковому событию, в частности присутствовавших на мероприятии послов и представителей международных организаций, за предоставленную Украине поддержку в разработке необходимых алгоритмов и активное участие в их воплощении.

В своем приветственном слове де Понсен подчеркнул, что Франция рада найти в Украине нового партнера и вместе продвигать права женщин и девушек, и мы надеемся, что это сотрудничество будет долгим и плодотворным».

«Мы также приглашаем Украину к участию в Форуме «Поколение равенства», организованном ООН-Женщины, Мексикой и Францией с целью мобилизации всех, кто работает для установления равенства между женщинами и мужчинами и берет на себя амбициозные обязательства в этой сфере», - сказал посол.

Обязанности Украины в "Партнерстве Биарриц"

В рамках «Партнерства Биарриц» Украина как полноправная участница обязуется в пяти сферах:

развитие безбарьерного публичного пространства, дружественного к семьям с детьми и маломобильным группам населения;

обучение детей основам равенства женщин и мужчин;

предотвращение насилия;

уменьшение разрыва в оплате труда женщин и мужчин;

создание больших возможностей для мужчин заботиться о детях.

Что такое "Партнерство Биарриц"

«Партнерство Биарриц» было основано лидерами стран Группы семи (G7) на саммите в городе Биаррице (Франция) 25 августа 2019 года под председательством президента Французской Республики Эммануэля Макрона. Цель инициативы - усилить ответственность и консолидировать усилия международного сообщества по достижению гендерного равенства.

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Автор: Виктория Токарева